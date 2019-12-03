Türkiye’nin karşılaştırmalı üstünlüğü

Ülkemizdeki ekonomik güven endeksi, kasım ayında %1.7 artışla 91.3’e yükseldi. Bu artış, tüketici, imalat sanayii ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artıştan kaynaklandı. Merkez Bankası resmi döviz rezervi de ekim sonunda %3.4 artarak, 104.6 milyar dolara ulaştı.

Ekonomik göstergeler ve beklentilerdeki iyileşme ile para politikasındaki iyileşme, ülkemizin ödediği risk primi ve kurdaki oynaklığın da gerilemesine neden oldu. Ekonomik toparlanma, kredi büyümesiyle de destekleniyor.

Bankacılık sektörümüz ise, güçlü sermaye ve likidite yapısıyla risklere karşı dayanıklılığını koruyor. Yurt içi fonların banka finansmanındaki payının artması da yurt dışı koşullara karşı ekonomik hassasiyeti azaltan bir gelişme oldu.

Bu iyileşme, yeni yılla birlikte iç talebe de yansıyacak. Yatırımların artmasıyla da işsizlik oranı bir miktar gerileyecek.

İşsizlik

Tüm dünya “işsizliğin sıfırlanması” politikasından vazgeçmiş görünüyor. Zaten, robotlaşma ve bilgisayar kullanımı arttıkça, “işsizliğin sıfırlanması” imkânsız hale geliyor. Bunun yerine, sağlık ve sigorta gibi sosyal olanakların iyileştirilmesi gündeme geliyor. Bu konuda ise, en gelişmiş ülkeler arasında Türkiye gösteriliyor.

Ticari anlaşmazlıklarda dünya çapında artan tansiyon, Avrupa ekonomilerindeki durağanlık ve Brexit nedeniyle artan belirsizlikle dünya çapında artan jeopolitik riskler, ekonomimizdeki iyileşmeyi destekliyor.

Sanayi üretimimiz artıyor

TÜİK, Akbank ve Bloomberg kaynaklı aşağıdaki grafikler sanayi üretimimizin de artmaya başladığını gösteriyor.