ABD’ye karşı piyasa aktörleri devrede

ABD ile Türkiye arasındaki gerilimin artması, Avrupa ve Rusya’nın siperde beklemeleri ve Suriye’de devam eden harekât, piyasalarda yansımasını “likite geç” şeklinde gösterdi. Borsa 93.696 seviyesinde bulunurken dolar 5.9033 TL’de. Gösterge faiz ise yüzde 16.31.



Barış Pınarı Harekâtı’nın ekonomik yaptırım ayağı piyasaları olumsuz etkiliyor. Uzun süredir gündemde olmayan ve hatta gündemden düştüğü yorumları yapılan Halkbank ile ilgili gelişmeler tekrar öne çıktı.



Önceki akşam ABD’de savcılık makamı Halkbank ile ilgili iddianameyi açıkladı. Halkbank dosyasının Barış Pınarı Harekâtı ile yeniden gündeme gelmesi 5.88’li seviyelerde olan dolar kurunun 5.93’lere kadar çıkmasına yol açtı. Dolar/TL bugünkü Pence ve Pompeo ile görüşmeler nedeniyle gevşeyerek yeniden 5.90’lara geri çekildi.









Gözler 13 Kasım’da



Şimdi gözler 13 Kasım’da ABD’deki Erdoğan - Trump görüşmesine çevrildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan’da yaptığı konuşma ve verdiği mesaj Türkiye’nin önüne koyduğu hedefte kararlı ve ısrarlı olduğunu gösteriyor. Erdoğan, Türkiye’nin 1974 Kıbrıs Barış harekâtı kadar önemli bir adım attığını, “tehditlere aldırmadan” harekâtı sonuna kadar götürüleceğini belirtiyor.



ABD heyetinin Türkiye ziyareti de piyasalar tarafından yakından izleniyor. Gözlenen, Türkiye’ye yönelik ilk yaptırımların hafif uyarı niteliğinde olduğu. Ancak listenin devamında belli zaman dilimine ayrılmış ve gittikçe artan şiddette yaptırımların olduğu görülüyor.



Türkiye ise Suriye’de önüne koyduğu hedeflere hızla ulaşmaya çalışırken tepkileri hafifletecek ve sakinleştirecek tedbirleri masaya sürmesi bekleniyor.

Merkez pas geçebilir



Sınırdaki sıcak gündem devam ederken, Halkbank’ın yeniden gündeme gelmesi Türk Lirası varlıklar üzerinde satış baskısı yaratıyor. 24 Ekim’de alınacak faiz kararına ilişkin beklentiler değişmeye başladı.



200-300 baz puanlık faiz indirim beklentisi gündemde iken şimdi Merkez’in pas geçme ihtimali üzerinde duruluyor. TCMB son iki toplantısında toplam 725 baz puan faiz indirimi gerçekleştirmişti.









Şimdi Suriye harekâtı sonrası gerilen ve tedirginleşen bir yatırımcı davranışı söz konusu. ABD’li savcıların Halkbank’ı ABD yaptırımlarını delmekle suçladığı iddianameyi açıkladığı haberinin ardından dün sabah banka hisselerinde açığa satış yasağı getirildi.



Borsa İstanbul, endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan 7 banka Akbank, Garanti, Halkbank, İş Bankası, TSKB, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası hisselerinde geçici açığa satış yasağı geldi. SPK, 7 bankada açığa satış yasağının yatırımcıları korumak için alındığını bildirdi.



Açığa satış yasağı ile piyasadaki artan oynaklığın önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yabancıların ABD yaptırımları ile hisse senedi satışlarını artırmaları elbette piyasalara olumsuz yansıyabilir. Ancak belirleyici olan 13 Kasım olacak. O zamana kadar zaten bir denge sağlanacaktır.