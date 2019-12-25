Altın agresif artabilir

Dolar kuru 2020’de aşırı dalgalanma gerektirecek bir etki yaşanmadıkça hafif de olsa yukarı yönlü harekette bulunacak. Euro, yatırımcıların ilgi alanında kalacak. Dolara ve ons altındaki yükselişe bağlı olarak gram altın yükselişini sürdürecek







Döviz kurlarının enflasyon karşısında mevcut seyirlerini koruyacağı 2020 yılına ABD Başkanlık seçimleri belirleyici rol oynayacak. Seçim nedeni ile ekonominin kötü gitmemesi için çaba gösterilecek. Fed faiz toplantıları, küresel büyüme kaygıları 2020’nin gündeminde olmaya devam edecek. ABD-Çin arasında yaşanacak kısmı anlaşmalar küresel tansiyonu biraz olsun düşürse de gözler bu iki büyük ekonominin getireceği olası sınırlamaları ve etkilerini izleyecek. Çin’den ABD’ye yatırım konusundaki kısıtlamalar, neredeyse sıfıra indirilmiş durumda. Böyle bir ortamda dolar güçlü kalmayı sürdürecek ancak ivmeli bir çıkışta yapmayacak. Ancak küresel riskler altını hep zirvede tutacak.









Yüzde 30 kazandırdı



Gram altın hem dolar/TL fiyatlarından hem de altının ons fiyatından etkileniyor. Altının dünya borsalarındaki geleneksel ağırlık birimi ons olup Altının onsu 31.1’e bölündüğünde 1 gramlık saf altının fiyatı bulunur. Bunun o günkü dolar kuru ile çarpılması ile gram altının TL fiyatına ulaşılıyor. Altın fiyatlarının seyri için ağırlıklı olarak Altının onsu takip edilmeli. Altının onsunda yükseliş devam edecektir. Altın fiyatları, jeopolitik riskler arttığında ve sabit getirili yatırım enstrümanlarında alternatif seçenek olarak öne çıkıyor. Ons altında 1.500 dolar seviyesi önemli bir direnç. Bu seviyenin üzerinde 1.700 dolara doğru yükseliş sağlanabilir. 23 Aralık’ta 285 TL olan gram altında ise 344 TL hedef olacaktır. Bireysel yatırımcıların ağırlıklı olarak takip ettikleri Cumhuriyet altını son 18 yılda yıllık olarak ortalama yüzde 19,7 kazandırdı. 2019 yılı getirisi ise yüzde 30. Cumhuriyet altınındaki yükseliş devam edecek.









Dolar artacak mı?



Dolar/TL’nin seyrine bakıldığında zaman zaman geri çekilmeler yaşansa da yükseliş eğilimini koruduğu görülüyor. 2020’de de düşük olsa da ivmesini sürdürecek. Ahlatçı Yatırım Araştırma ve Kurumsal Finansman Müdürü Barış Ürkün, dolar kurunda yükselişin süreceğini belirtiyor. Ürkün, bunun nedeni ise son zamanlarda faiz indirimleri hamleleriyle istenen kredi hacmindeki artışın kamu bankaları yanında artan özel bankaların da desteğiyle devam etmesine ve iç talepteki canlanmanın 2020’de sürmesinin ithalat faturasını tekrar kabartarak döviz ihtiyacını artırabilmesine bağlıyor. Ürkün, “2020 yılında 2019 ve 2018 yıllarındaki dalgalı boyut olmasa da kurda yukarı yönlü seyrin devam edeceğini düşünüyoruz” diyor.









DTH’lar çözülecek mi?



Döviz tevdiat hesaplarındaki çözülme ancak dolar kurundaki fiyat artışının enflasyonun altında kalması ya da faiz oranlarının kur artışına göre avantaj sağlaması ile mümkün olabilir. Gelişmelere baktığımızda dolar/TL’deki hareket bandı 5,55-6,40 bandında, euro/TL’deki hareket 6,10-7,3 aralığında oluşacak gibi görünüyor. İşte bu nedenle DTH’ların çözülmesi zor görünüyor. Ancak dövize alternatif ürünler geliştirilebilirse o zaman DTH’larda çözülme başlayabilir. Kredi çekerek döviz alanlar bile olduğu düşünüldüğünde DTH’ların piyasalarda oluşacak “güven” ile birlikte aşağı gelmesi mümkün olabilecek.



Yatırımcı neden dövizde?



Yurtiçi yerleşik yatırımcıların 193,9 milyar doları döviz tevdiat hesaplarında bulunuyor.



Ekonomist Enver Erkan, Ağustos 2018’de yaşanan kur saldırısında dövize yönelen yatırımcıların 6,50 -7,23 TL’den pozisyon açtıklarını bundan dolayı bu hesapları tuttuklarını belirtiyor. Görünüşe bakılırsa bir süre sonra yatırımcılar gerileyen döviz kuru seviyesi ve düşen mevduat faizleri arasında bir seçim ikileminde kalacak. Bu yatırım kararlarını tetikleme konusunda ise gelişmeler belirleyici olacaktır. Dolar kurunda şu anda 6,50 - 7,23 TL maliyetlenme seviyelerinin altındayız. Erkan, “Döviz alıcıları, kurun yukarı tepki verdiği dönemlerde, mesela 6,40 gibi seviyelere geldiğinde zaman zaman DTH bozma eğilimine girebilir” diyor. Burada hatırlatmakta fayda var. Dolar kuru 6,40’a yükselme eğilimine girdiğinde yükseliş beklentileri de artıyor. Erkan, “Bu noktada yeni pozisyon açılmasını zor görünüyor” diyor. Gelişmelere bakınca kurda yeni bir atağı gerektirecek gerilim görünmüyor. Özellikle dış ilişkiler kur hareketleri üzerinde belirleyici.



Dolar ve euro kurundaki hareketleri neler etkiliyor?



1 Dolar/TL ve euro/TL kuru Türkiye’de en fazla politik risklerden etkileniyor. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı gerilimler kuru hareketlendiriyor. Politik riskler Türkiye’nin gündeminde olmaya devam edecek. Bu nedenle kurdaki stres marjları düşük olsa da sürecektir.



2 Kur üzerinde ikinci en önemli faktör cari işlemler açığı ve faizin seyri. Cari işlemler açığı gecikmeli olarak etki etmesine rağmen faiz oranlarının etkisini hemen görebilmek mümkün. Faiz indirimleri ile ekonominin canlanması ve indirimlerin 2020’de devam edecek olması dolar kurunu yüksek tutacak bir başka faktör.



3 Kur üzerinde önemli bir etki de sermaye hareketlerinden geliyor. Sıcak para giriş ve çıkışı kurun dalgalanmasında etkili. Yabancıların piyasalardan çıkma eğilimi 2019’da piyasalar üzerinde baskı yarattı. 2020’de yabancı satışının sürmesi kurda baskıyı artırabilir.



4 İhracat odaklı büyüme: Merkez Bankası PKK toplantı özetlerinde sık sık, “Net ihracatın yıllık büyümeye güçlü katkısının ve cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir” vurgusunda bulunuyor. İhracatın güçlü seyrini sürdürmesi kurların belli seviyelerin altına kaymamasını getiriyor.



5 Spekülasyon: Kurun yükselişine dair spekülasyonlar dövize yönelimi yüksek tutmaya devam edebilir.