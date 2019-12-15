Borsa ‘emeklilik’ coşkusuyla uçtu

Borsa İstanbul, 20 ayın zirvesine giderken, faizlerdeki düşüş eğiliminin devam etmesi ve emeklilik fonlarındaki hisse oranının artırılması kararlarından güç aldı. Fonlardaki hisse oranının artırılması BIST 100 Endeksi’ni zirveye taşıdı











Borsa İstanbul yılın zirve seviyesine tırmandı. Borsadaki şirketlerin piyasa değeri 191 milyar dolara çıktı. 7 Ayda şirketlerin piyasa değeri dolar bazında yüzde 44 arttı. Borsadaki yükselişte emeklilik şirketlerinin alımlarının etkili olduğu görülüyor.



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), geçtiğimiz mayıs ayında aldığı kararla emeklilik sistemi altındaki standart ve likit fonların içeriklerini yeniden düzenledi. Buna göre standart fonların portföylerinin en az yüzde 10’u hisse senetlerine, para piyasası fonlarının da en az yüzde 25’i devlet tahvillerine ayrıldı.









Hisse oranı yükseldi



Yapılan bu değişiklikle fonların portföylerindeki hisse oranı artarken aynı zamanda borsayı da destekleyen bir gelişmeye olanak tanıdı. Veriler de bu durumu destekliyor. Emeklilik fonlarındaki hisse oranları 23 Mayıs’ta yüzde 8,84 seviyesinde bulunurken haziran ayında yüzde 10 seviyesine yükseldi ve sonrasında da kademeli olarak yükseliş devam etti. 13 Aralık itibariyle emeklilik fonlarındaki hisse senedi oranı yüzde 12,26 seviyesinde bulunuyor.



Yatırım fonları da hisselere yöneldi



Yatırım fonlarının portföyleri yakından izlendiğinde hisse senedi oranlarının arttığı gözlenmekte. 23 Mayıs tarihinde toplam portföy büyüklüğü 63 milyar 269 milyon TL iken bunun yüzde 2,88’i hisse senetlerinden oluşuyordu. Yatırım fonlarının 13 Aralık 2019 itibariyle portföy değeri 88 milyar 246 milyon TL’ye ulaşırken hisse senedi oranı da yüzde 4,04’e yükseldi.









Borsada çıkış yerli oyuncularla sürüyor



Şimdilerde portföylerinin yüzde 12,26’sı hisse senedinden oluşan emeklilik fonlarındaki hisse senedi oranının yüzde 15’e kadar çıkma imkânı var. Bu da yabancı katılımı olmasa dahi yerli kurumsal yatırımcılarla borsada hala çıkış marjının varlığını gösteriyor. Yatırım fonlarının da hisse senedi oranlarını artırmaya devam etmeleri borsadaki yükselişi canlı kılabilir.



Yabancı payındaki azalmanın nedeni



Yabancıların borsadaki payı yüzde 60,42’ye geriledi. Yabancıların borsadaki payı ağırlıklı olarak Beymen hisselerinin takas saklamasındaki aracı kurum değişikliğinden kaynaklandı. Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları Anonim Şirketi’nin ortaklık yapısında bir değişim olmamasına rağmen hisselerin İş Yatırım saklamasından Alternatifbank’ın saklamasına geçmesi yabancı oranının azalmasına yol açtığı yönünde bir izlenim veriyor. Aracı kurumların takas verilerine göre Beymen Yatırımları’na hissedar olan yabancı ortağa ait hisseler 27 Kasım’da İş Yatırım Menkul Değerlerin saklamasında bulunurken 28 Kasım günü Alternatif Yatırım Menkul değerlerin saklamasına geçtiği görülüyor.



Gelişmelere baktığımızda Beymen Yatırımları’nda gerçekleşen takas saklamadaki değişiklik yabancı paylarını hareketlendirdi. Gerçek durum ise şirketin hissedar yapısında herhangi bir değişim olmadığı yönünde. Yabancıların borsadaki payı son 14 yılda hiç yüzde 61’in altına kaymamıştı. Ancak Beymen Yatırımları’ndaki aracı kurum değişikliğinin de etkisiyle şimdilerde borsadaki yabancı oranı yüzde 60,42 seviyesinde görünüyor.



Faiz düşüşü borsayı cazip hale getirdi



Makro verilerde gözlenen düzelme eğiliminin yanı sıra faizlerdeki düşüş de hisse senetlerine olan talebi artırdı. Gösterge faiz yüzde 26 seviyesinden gerilemeye başladı. 13 Mayıs’ta yüzde 26,9 olan gösterge faiz 13 Aralık itibari ile yüzde 11,08’e geriledi. Gösterge faizin 11,75 seviyesinin altına kayması önemli. Faizlerde bu seviyelerde başlayan düşüş hareketi alternatif enstrümanlara yönelimi de artırdı.



Yedi ayda 107 hisse yüzde 100 kazandırdı



Borsa İstanbul’da 23 Mayıs’tan bu yana 107 hisse senedi yatırımcısına yüzde 100 getiri sağladı. Bu 107 hisse senedin sadece 38’i işlem hacmi 10 milyon TL’nin üzerinde. Bu hisselerden 100 milyon TL’nin üzerinde işlem hacmi olan sadece 7 hisse var. Bu hisseler: Doğuş Otomotiv, Güneş Sigorta, Beşiktaş Futbol Yat., Trabzonspor Sportif, Migros Ticaret, Pegasus ve Mondi Tire Kutsan. Doğuş Otomotiv 23 Mayıs’tan bu yana yüzde 181 değer kazanırken, Güneş Sigorta yüzde 128, Beşiktaş Futbol Yat. Yüzde 116, Trabzonspor Sportif yüzde 209, Migros Ticaret yüzde 114, Pegasus yüzde 185 ve Mondi Tire Kutsan yüzde 144 oranında değer kazandı.









Borsada ilk hedef 120 bin



Borsadaki yükselişin ilk hedefi 120.000 seviyesinde bulunuyor. Kademeli olarak yükselişin bu seviyeye doğru devam ettiğini görmekteyiz. Endeksi asıl yukarı taşıyan ise banka sektör endeksidir. Bankaların endeks üzerindeki ağırlığı yüksek. Ancak henüz banka hisselerinde yeni yeni kıpırdanmalar görünüyor. Banka sektör endeksinde dipten yukarı doğru başlayan bir yükseliş hareketi var. Bu yükseliş hareketinin güçlenmesi halinde borsada çok daha ivmeli bir hareket gündeme gelecektir.



Teknolojide Mobius etkisi



Uluslararası piyasalarda ‘yatırım gurusu’ olarak tanınan Mobius Capital Partners’in kurucusu Mark Mobius, kasım sonunda yaptığı açıklamada 2020 yılı için oldukça iyimser olduğunu belirterek Türkiye’de birçok problemin önümüzdeki yıl ortadan kalkacağını dile getirmişti. Türkiye’de birkaç şirketi yatırım amacıyla gözlemlediklerini söyleyen Mobius, “Teknoloji ile ilgili yazılım şirketlerinden bahsedebiliriz. Teknoloji alanında genişlemek istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Borsada bilişim sektörü hisseleri ise son bir ayda yüzde 30 değer kazandı.