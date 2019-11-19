Borsa gözünü 120 bine dikti

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi 18 ayın zirvesini görerek 106.000 seviyesinin üzerine çıktı. Endekste yükseliş ivmesi korunuyor. Borsa, 120.000’e doğru atağını sürdürebilir

Borsa İstanbul 18 ayın zirvesine çıkarak 106.000 seviyesini aştı. Yıla 91.271 seviyesinden başlayan BIST 100 Endeksi Ocak sonunda 105.930 seviyesine kadar yükseldi ancak yıl boyunca bu seviyenin altında hareket etti. 19 Mart’a gelindiğinde bir kez daha 105 bin 930 seviyesini deneyen endeks, bu seviyeyi aşamayınca satışlarla 23 Mayıs’a kadar düşüşünü sürdürdü ve 83.535 seviyesine kadar indi.

Endeksin bu düşüşünde İstanbul seçimlerinin yenilenmesi ile yaşanan seçim belirsizliği etkili oldu. Jeopolitik ve siyasi risklerin artması da endeksteki düşüşü hızlandırdı. ABD ile F35 konusundaki anlaşmazlık, Rusya’dan S400’lerin teslimatı, ABD’nin yaptırım olasılığının gündeme gelmesi piyasalarda tansiyonu artırırken TL varlıklarda satışa neden oldu. Endeksin bundan sonraki atakları 24 Temmuz’da 103.457, 30 Eylül’de 105.297’de kaldı. Yıl içinde yedi defa denenmesine rağmen 105.930 seviyesi aşılamadı.

İyimser adımlar

9 Ekim’de Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı başlatması ancak kısa sürmesi, ABD’nin olası yaptırımları sık sık hatırlatması Endeksi olumsuz yönde etkilese de, Brunson krizi gibi bir krizin patlak vermesi söz konusu olmadı. Fitch ve Moody’s’ten gelen açıklamalar değerleme oranları aşırı gerileyen hisse senetlerinin talep görmesini sağladı. Öte yandan ABD ve Çin görüşmelerinde atılan iyimser adımlar da piyasaları destekledi.

Haftanın ilk gününde seans açılışından itibaren güçlenen alımlarla BIST 100 Endeksi 106.700 puana yükseldi. Borsada ilk güçlü direnç 108.000 seviyesinde bulunuyor.

Yıl sonuna doğru

Borsadaki yükseliş ivmesinin korunması halinde 120.000’e doğru çıkış sürebilir ve oluşabilecek kar satışları ile yılı 115.000 seviyelerinden tamamlayabiliriz. Borsa son 20 yılda TL bazında hiç üst üste iki yıl kaybettirmedi. Kayıpların ardından yaşanan getiriler de ağırlıklı olarak en düşük yüzde 25’ler seviyesinde...

Borsada yılbaşından bu yana getiri yüzde 16,73 seviyesinde. Yani hala yüzde 10’luk bir yükseliş potansiyeli söz konusu. En azından bu yıl için. 2020 için hedef 135.000’li seviyeler olacaktır. Borsa şirketlerinin kârları en düşük seviyelerde. 2020 yılında kârlılıklarda da artışlar görülecek ve bu durum fiyatlara olumlu yönde yansıyacaktır.

Güçlü sinyal...

Teknik olarak borsa yükselişi zorluyor ancak riskler masada duruyor. Suriye sınırındaki sıcak gelişmeler, ABD’nin yaptırımları sürekli gündemde tutması, Türkiye’nin makro ekonomik iyileşmeye rağmen dip seviyelerde olması ana risk unsurları. Öte yandan yabancı payı yüzde 63,62 seviyesinde. Yabancı payındaki artış ve risk priminin 300’lerin altına inmesi güçlü bir sinyal oluşturabilecek.