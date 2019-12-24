Borsa yüksekten uçar mı?

2020 yılında dalgalanmalar olsa da hisse senetlerinin yatırımcıya kazandırma potansiyeli yüksek. Şirketlerin daralmalarında görülen dipten dönüş, hisse senetlerindeki yatırımları kâra dönüştürebilecek

Yüksek faiz ve dalgalı piyasa ortamından kaynaklı olarak 2019 ve öncesindeki yıllarda geri planda kalan sermaye piyasaları, yeni yılla birlikte daha fazla yatırımcıların gündeminde olacak





Oldukça hareketli geçen bir yılın ardından piyasalar 2020 yılına hazırlanıyor. Hisse senetleri piyasası için 2020 dipten dönen kârlılık verileriyle birlikte; yüksek iskontoların azaldığı bir yıl olacak.

Borsanın büyük ve kârlı şirketlerinde hareketlenmeler görülürken ihracat ağırlıklı büyüyen, yüksek temettü oranına sahip şirketler, yatırımcıların gözde hisseleri arasında yer alacak. Verilere bakıldığında seçici hisse hareketleri dalgalanmalarda bile yatırımcıların kazanmasını sağlıyor. Banka endeksi yükselme potansiyeliyle yatırımcıların her an gözünün önünde duruyor. Halkbank davasının sonuçlanması takip ediliyor. Banka hisseleri Halkbank davasının nihayetlenmesiyle birlikte hareketlenebilir.

1 $’ın altında 7 banka hissesi var

Fiyatı 1 doların altında olan 7 banka hissesi var. T.S.K.B., Şekerbank, Albaraka Türk, Yapı ve Kredi Bank., ICBC Turkey Bank, Vakıflar Bankası ve T. Halk Bankası hisselerinin fiyatı 1 doların altında bulunuyor. Bu hisseler içerisinde T.S.K.B., Yapı ve Kredi Bank., Vakıflar Bankası ve T. Halk Bankası Fiyat/Kazanç oranlarında öne çıkıyor.

Endeks fonlarla yükseldi

Emeklilik fonları ve yatırım fonlarındaki hisse senedi oranı arttı. Emeklilik fonlarında hisse oranı 17 Aralık itibari ile yüzde 12,26 oldu. Bu oran 20 Aralık’ta 12,12 seviyesinde bulunuyor. Borsadaki yükselişte bu fonların ağırlıkları görüldü. Yatırım fonlarında ise hisse oranı yüzde 4,03 seviyesinde bulunuyor. Fonlardaki hisse oranlarının yüksek seyrini sürdürmesi hisse senedi piyasasını destekleyecektir. Öte yandan her ay emeklilik fonlarına yeni para girişi oluyor. Buradan da hisse fonlarına para akışının sürmesi borsayı yukarı taşıyabilir.

5 yıldır hep kazandırdı

Borsa İstanbul’da son 5 yılda 11 hisse senedi hiç kaybettirmedi. Bunlar: Soda Sanayii, Sasa Polyester, Hektaş, Kordsa Teknik Tekstil, Adana Çimento (C), Tüpraş, Anadolu Sigorta, Gedik Y. Men. Değ., Vakıf Fin. Kir., İş Yat. Ort. ve Arena Bilgisayar.

Faizin seyri hisseleri öne çıkaracak

Son bir yıl içerisinde faizlerde yaşanan gerileme, öngörülebilir fiyatlamalar ve şirket kârlarındaki büyüme, önümüzdeki yıl piyasaları destekleyecek. Baz etkisi nedeni ile şirket kârları artacak. Bu gelişmelerin etkisi, hisse senedi piyasasında olumlu olarak gözlenecek.

Bankalar olumlu etkilenecek

2020 yılı bankacılık sektöründe toparlanma yılı olacak. Sektör hisselerinde biraz daha dengelenmenin yaşandığı görülebilir. Genel ekonomideki toparlanmayla birlikte kârlılıklarda artış yaşanacak. Bu da borsanın lokomotif hisselerinde hareketlenme anlamına geliyor. Fiyat hareketlerinde etkisini görebiliriz.

Yabancı payı dipten hareketlenebilir

Yabancıların borsadaki payı dipte. Yüzde 59 seviyesinde bulunuyor. Yabancıların hisse senetlerinde alıma geçmeleri alımları güçlendirebilir. Son 10 yıl içerisinde yabancılar ilk defa üst üste iki yıl arka arkaya satış yaptı. 2019’un 11 ayındaki satış tutarı 643 milyon TL oldu. Yabancılar 2018 yılında 1,9 milyar TL’lik satış gerçekleştirmişti.

Takip edilecek 7 önemli gelişme

1 - Piyasaların gündeminde yurtdışında ABD’de başkanlık seçimleri yer alırken, Birleşik Krallık’ta Brexit ve küresel büyümemedeki yavaşlamanın seyri önemli olacak. Yurt içinde öncü göstergelerde gözlenen iyileşmenin seyri, dengelenme döneminden kademeli toparlanmaya geçiş süreci, jeopolitik gelişmeler ve dış ilişkilerin seyri önemli belirleyiciler olacak.

2 - Yabancı paylarında azalma sürecek mi? Takip edilecek. Kottan çıkacak hisselerle yüzde 56’ya kadar düşebilir.

Bununla birlikte bu seviyenin altı görülmeye başlanırsa yabancıların ağırlıkta olduğu hisselerin yükselişi güçleşir.

3 - Risk primi CDS oranları 285 seviyesinde düşüş trendi korunacak mı? İzlenecek. 200’ün altına doğru bir sarkma hisseleri güçlendirecektir.

4 - TCMB’nin aylık faiz kararları önemli olacak. Faizlerde düşüş eğilimi hisselere olumlu yansıyacak.

5 - BIST 100 Endeksi ortalamaların üzerinde ve yükseliş yönündeki hedef korunuyor. Ortalamaların üzerinde kalındığı sürece ilk hedef seviye 120 bin olmaya devam edecek.

Olası bir gerilemede Endekste 20 günlük ortalama 108.721 seviyesinde bulunuyor. Kırılırsa 50 günlük ortalama 105.704 seviyesi, bu seviye de aşağı kırılırsa 200 günlük ortalama 100 bin seviyesi test edilecek. Genel beklenti artık 100 bin seviyesinin üzerindeki bir hareket.

6 - Borsa İstanbul’da F/K ortalaması son 15 yılda 12,42 seviyesinde. Borsanın F/K oranı şu anda 10,48 seviyesinde. Yani ortalamaya bile gelinse yüzde 15 getiri potansiyeli var. Bu da 128.000’e tekabül ediyor.

7 - Kredi kuruluşlarının yapacağı not değerlendirmeleri ve açıklamaları takip edilecek. S&P, 2020 yılı için Türkiye’nin planlı gözden geçirme tarihlerini 31 Ocak ve 24 Temmuz olarak açıkladı. Fitch, 21 Şubat ve 21 Ağustos, Moody’s 5 Haziran ve 4 Aralık, CI Ratings 29 Mayıs ve 20 Kasım olarak değerlendirmede bulunacak. Öncü ekonomik göstergelerde gözlenebilecek olumlu seyir kredi kuruluşlarının not değerlendirmelerine yansıyacaktır.

YARIN: Dolar ve euro 2020’de nasıl bir seyir izleyecek?