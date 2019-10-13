Borsada milyarlık şirket fırsatı!

Borsa endeksinin geldiği seviye, orta ve uzun vade için fırsatları barındırıyor. Piyasa değeri, defter değerinin altına inen milyar dolarlık şirketler de bunların başında geliyor.



Piyasalarda, yurtdışında küresel ekonominin iki büyük gücü ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları fiyatlanırken yurt içerisinde de jeopolitik risklere yönelik fiyatlamalar öne çıkıyor. Türbülans sürüyor kararlar ise stratejik.



Yurt içinde Barış Pınarı Harekatı takip edilirken bir yandan da gözler yurtdışındaki gelişmelerde. Bir diğer konu ise Türkiye’ye uygulanabilecek olası bir yaptırım.









Piyasa aktörleri açısından kaotik dönemler en güçlü yatırımların yapıldığı dönemlerdir. Oluşturulan yeni stratejilerin hepsi daha fazla nasıl kar edilebileceği üzerine kurulur. En hızlı tepki verebilecek şirketlere ve sektörlere odaklanılması bir tercih olarak öne çıkabilir. Borsa İstanbul’a baktığımızda milyar dolarlık şirketler içerisinde fiyat/kazanç oranı 5 seviyesinin altına inen, piyasa değeri defter değerinin altına gerileyen şirketler olduğunu görüyoruz.



12 şirket var



Borsa İstanbul’da piyasa değeri 1 milyar doların üzerinde olan 12 sanayi şirketi bulunuyor. Borsanın en değerli ilk üç sanayi şirketi Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve Ford Otosan. Ereğli’nin özsermayesi 28.4 milyar TL olmasına rağmen borsada 4 milyar dolar yani 24 milyar TL’lik fiyattan işlem görüyor.









Bu 12 şirket demir çelik, petrol, otomotiv, dayanıklı tüketim, içecek, madencilik, gıda ve diğer kimyasal ürün sektörlerinde. Milyar dolarlık şirketler olası yükselişlerde yatırımcıların öncelikli takibinde olacaktır.



Faiz indirimi ertelenebilir



Faiz indirimi konusunda TCMB aceleci davranmayabilir. Piyasalar 24 Ekim’de gerçekleşecek TCMB toplantısında faiz kararının ne olacağını bekliyor. Harekat öncesi 200-350 baz puan aralığında faiz indirim beklentisi bulunuyordu. Harekatın seyri ve ABD ile ilişkilerdeki gerilimin dozajı TCMB’nin bu ayki kararını etkileyebilir.



Destek 95.000’de



BIST’te geri çekilmelerde 97.500- 95.000 bandındaki destek seviyeleri önemli. Şu anda endeks güçlü desteklerinin üzerinde ve 99.028’de bulunuyor. Endeks için yakın direnç 100 bin seviyesi, 102-103.500 bandının üzerine çıkılması halinde kısa dönemli bir iyimserlikten bahsedebiliriz. 100.000’in altındaki hareketin devamı zayıf seyrin sürmesine neden olacak. Takip edilecek seviyeler ise 97.500 ve 95.000.







Dolarda yükseliş satış fırsatı



Dolar 5,8833, borsa 99.0028, faiz 15,23, euro 6,4960 seviyesinde bulunuyor. Türkiye’nin risk primi 400 seviyesinde. Risk primi yükselmesine rağmen piyasa göstergeleri harekât başladığından bu yana aşırı bir tepki vermiş değil. Dolar kurunda kritik eşik olan 5,85 seviyesi harekâtın başlaması ile aşıldı. Ancak yurtiçi yerleşiklerden satış gelmeye başladı. Dolar/TL’de 5,85 önemini koruyor. Üzerindeki hareketler 6,50’ye doğru bir hareketin önünü açmaya devam edecek. 5,85 seviyesinin altına doğru bir hareket halinde rahatlama olur. Kurdaki Ağustos 2018 şokunda 6,50-7,23 bandından maliyetleri olanlar bu seviyelere doğru her harekette ellerindeki dövizi bozabilirler.



Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 Ekim ile biten işlem haftasında 348 milyon dolar azalarak 193.345 milyar dolara geriledi.



Sanayi üretimi takip edilecek



Bu hafta sanayi üretim verileri açıklanacak. Sanayi üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 4,3 ile son üç yılın en yüksek artışını gerçekleştirdi. Ağustos ayında da aylık bazda yükseliş devam etse de yıllık bazda yüzde 0,5-0,7 daralma bekleniyor. Öte yandan bu hafta işsizlik oranları açıklanacak.

