Cumhuriyet altını yine önde koşuyor

Cumhuriyet altını 10 ayda tüm yatırım araçlarını geride bırakarak 1.452 TL’den 1.854 TL’ye yükseldi. Artış oranı yüzde 27,62. Belirsizlikler altına olan talebi artıyor. Yükselişin devamı gelebilir

Bireysel tasarruf sahiplerinin ve merkez bankalarının sarı metal altına olan ilgisi devam ediyor. Türkiye’de de durum farklı değil. Yılbaşından bu yana 10 aylık sürede Cumhuriyet altınının değeri yüzde 27 yükseldi. Altının onsundaki değer artışı ise yüzde 17,38 oldu; Ons bazında altın 1.280 dolardan 1.502 dolara çıktı. Aynı sürede dolar TL karşısında da değerlenince Cumhuriyet altını keskin bir yükseliş gerçekleştirdi.

Cumhuriyet altınındaki asıl yükseliş ise ağustos ayında yaşandı. Ağustosta yüzde 11 oranında çıkış yaşandı. Altın ons bazında da aynı dönemde talep gördü. Bunun ana nedeniyse Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşı. Trump’ın ülkeden ithal edilen ürünlere gümrük vergisi koymasıyla başlayan süreç devam ediyor. Öte yandan Ortadoğu’da petrol sahaları etrafında gelişen hareketlilik de yeniden altının gündemde kalmasına neden oldu. Ticaret savaşları yaygınlaşıyor ve küresel ticaret hacmini tehdit ediyor. Elbette vergilerin artması daha az ticaret anlamına geliyor.

Yatırımcının böylesi durumda ilk yaptığıysa “güvenli liman”a sığınmak. Işıltısı ile göz kamaştıran altın, birikimlerinin değer kaybedeceğini düşünenlerin sığınağı oluyor. Öte yandan faiz oranlarının sürekli aşağı gitmesi de yatırımcıların altını diğer enstrümanlara göre tercih etmesinde etkili olmakta.

Hareket sürüyor

Tüm bunlardan ayrı olarak Citigroup, geçtiğimiz ekim ayı başında yaptığı bir değerlendirmede altın talebinin devam edeceğini belirtti. Yatırımcı ve resmi sektör kanallarından gelen talebin süreceği tahmininde bulundu. Citigroup, hazırladığı notta, üç ay için nokta fiyat hedefini ons bazında 1,575 dolar ve 6-12 aylık hedefini de 1,700 dolar olarak açıkladı.

Son gelişmelere bakıldığındaysa ticaret savaşının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından da onaylanmış görünüyor. DTÖ ara buluculuk makamı, Washington yönetiminin Çin ürünlerine anti-damping vergilerini kaldırmaması dolayısıyla, Pekin’in ABD ürünlerine 3,6 milyar dolar ilave gümrük vergisi uygulamasını onayladı. Ticaret savaşları ve etkileri sürdükçe altın gündemde kalmaya devam edecek.

Borsada yabancı dönüşü başlar mı?

Suriye sınırındaki hareketlilik, ABD’nin gündemdeki yaptırım kararları, Halkbank davası ile gerilen borsada 23 Ekim’den bu yana yeniden yabancı payında hareketlilik var; yüzde 63,78’e gerileyen yabancı payı yüzde 64,28’e çıktı. Fitch ise Türkiye’nin görünümünü negatiften durağana çekti. Peki kıpırdama başlayan yabancı payındaki artış devam eder mi ve borsaya yabancı dönüşü trende döner mi?

Grafiklere bakıldığında yatırımcılar açısından zorlu dönemlerden biri yaşanıyor. Döviz, faiz, borsa mum grafiklerinde “aldatıcı yutma” görünümleri, “asılan adam” ve “mezar taşı” görünümlerine rastlanmakta. Hareketlerde kararsızlık işaretlerinin fazlalaştığı izlenmekte. Yükseliş ya da düşüş yönündeki hareket kararları ise hiç kolay değil. Neden mi? Gelişmeler bir tarafa bırakılırsa dövizde bir üçgen içerisindeki sıkışmanın devam ettiği görülecektir. Öte yandan borsaya bakıldığında yılbaşından bu yana test edilen en düşük seviye 83.535 olurken en yüksek 105.930 oldu. Yatay bir bant içerisindeki hareket devam ediyor.

Suriye sınırında hareketliliğin yaşandığı ve ABD ile gerilimin olduğu bir süreçte fiyatlamalar çok daha sert olabilirdi. Ancak Türkiye’nin bölgedeki stratejik önemi ve olumsuz gelişmelerin fiyatların içerisinde olması, sert dalgalanmaların önüne geçiyor. Yatırımcı cephesinde ise mevduatın yarısından fazlası zaten dolara kaymış durumda. Yurtiçi yerleşiklerin ise döviz pozisyonu zirvedeki yerini koruyor. Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre 25 Ekim haftasında artış sürüyor. Önceki hafta 194,3 milyar dolarken geçtiğimi hafta 194,6 milyar dolara çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre ise yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Ekim haftasında net 16,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 329,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken 11,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

10 milyar TL’nin üzerinde ciro açıklayan sekiz şirket

Borsa İstanbul’da 1 Kasım itibariyle bilançosunu kamuyla paylaşanlar arasında sekiz şirket, 10 milyar TL’nin üzerinde ciro açıkladı. Bunlar Ford Otosan, Arçelik, Ereğli Demir Çelik, Turkcell, Türk Telekom, Tofaş Oto. Fab., Şişe Cam ve İskenderun Demir Çelik. Bu şirketlere bakıldığında telekomünikasyon, otomotiv, demir çelik, cam ve dayanıklı tüketim sektörlerinin öne çıktığını görüyoruz. Bunlar içerisinde Ford Otosan, Arçelik, Turkcell, Şişe Cam cirosunu yüzde 18’in üzerinde artırdı.

Fed politika faizini 25 baz puan indirdi

ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayı toplantısında politika faizini beklentiler paralelinde 25 baz puan indirerek 1,50-1,75 aralığına çekti. Temmuz ve eylülün ardından bu yıl üçüncü kez faiz indiren Fed, artık ABD’de ekonomi kötüye gitmedikçe daha fazla indirimi yapılmayacağının sinyalini verdi. Toplantı ertesinde yayımlanan metinden “ekonomik genişlemeyi sürdürmek için uygun şekilde adım atılacağı” ifadesi çıkarıldı. FED’in faiz indirimleri şimdiye kadar gelişmekte olan ülkeleri rahatlattı. Bundan sonra da FED’in vereceği mesajlar kur üzerinde etkili olacak.

Dolar/TL’nin seyri nasıl olacak?

Dolar/TL kuru tüm olumsuz gelişmelere rağmen 5,7127 seviyesinde bulunuyor. Son iki aydır 6 TL’nin altındaki seyrini koruyor. Yılbaşından bu yana geçen 10 aylık sürede ağırlıklı olarak hareketler 5,47 ile 5,90 aralığındaki bant içerisinde gerçekleşti. Bu seviyelerden zaman zaman taşmalar görünse de genel hareket korundu. Kurda bir süre daha üçgen formatında sıkışan hareket görebiliriz. Bunu biraz da sıcak paranın yönü belirleyecek. Genel eğilim, dolar/TL’nin yükseliş hareketini marjlar düşse de koruyacağı yönünde. Dip tarafta ise yılın ortalama seviyesi olan 5,47’li seviyeler güçlü destek bölgesi. Son hareketlerde dolar kuru için 5,60-5,85 bandı önem kazanmış durumda. Her iki seviyeden birinin kırılması o yönde atılımın önünü açacak.