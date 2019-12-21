Faiz riskine karşı TLREF iş başında

Faiz riskinin yönetilmesini sağlayan ve değişken faizli kredilerin de önünü açan TLREF mekanizması karşılık buldu. EBRD, bu kapsamdaki ilk kredisini Enerjisa’ya sağlıyor



Borsa İstanbul tarafından uluslararası standartlarla uyumlu bir şekilde oluşturulan Türk Lirası referans faiz oranı TLREF 17 Haziran’dan itibaren hesaplanmaya ve yayımlanmaya başladı. TL’yi güçlendirmeye ve faizleri aşağı çekmeye yönelik adımlar arasında yer alan TLREF ile finansal piyasalarda derinliğin artması hedefleniyordu.

Gerçekleşmeler de TLREF faiz oranlarının karşılık bulduğunu görüyoruz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nca (EBRD), Enerjisa’ya 100 milyon dolar karşılığı Türk Lirası finansman sağlanması onaylandı. EBRD’den konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Enerjisa’ya sağlanacak finansman, bankanın Türk Lirası Günlük Referans Kur (TLREF) mekanizması kapsamındaki ilk kredi olacak. Enerjisa, krediyi elektrik dağıtım hizmeti sağladığı bölgede şebeke altyapısının iyileştirilmesi, sürdürülebilir ve kesintisiz enerjinin sağlanması ve teknoloji yatırımları için kullanacak.









TLREF ile sistemde daha kolay işlem yapılabilmesi sağlanıyor. Piyasa koşullarındaki değişime uyum sağlayabilecek esnek bir mimari yapı oluşturuldu.



13.4 milyar TL kaynak



Sektör temsilcileri bu ürünün finansman maliyetlerini düşürmeye katkı sağlayacağını dile getiriyor. Türkiye Sermaye piyasaları Başkanı Dr. Alp Keler Değişken faizli kredilerin önünü açan ve finansman maliyetinin düşüşüne katkı sağlayacak olan bu ürünü 2019 yılının en önemli kazanımlarından biri olarak gördüklerini belirtti. Keler, 2019 yılında Kasım sonuna kadar 31 adet ihraçla 13,4 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracının TLREF’e dayalı olarak gerçekleştirildiğini söyledi.



Bankalar uzun vadeli TL finansman sağlamak için ağırlıklı olarak da sabit faizli uzun vadeli TL kredilerinin faiz riskini yönetmek için yurt dışında milyarlarca dolar tutmak durumunda kalıyor. Kredilerin hızlandığı dönemlerde, bu rakam oldukça yüksek seviyelere çıkıyor. TLREF’e dayalı swap işlemleri yaygınlaştıkça faiz riskini yönetmek için bankacılık sisteminin dolar kullanmasına, bu kaynağı yurt dışına göndermesine gerek kalmayacak. Değişken döviz faizine değil de TLREF’e dayalı bir swap mekanizması finansal sistemin kaynakları daha etkin kullanmasını sağlayarak kredi maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacak.



TLREF neden oluşturuldu?

Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF), finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilecek Türk Lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturuldu. TLREF’in temel amacı, Türk bankalarının kredi, likidite veya diğer risklerin en az olduğu koşullar altında TL borç alma/verme faiz oranını ölçmek.