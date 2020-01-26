Fonlar sahiplendi yabancı etkisizleşti

Borsa İstanbul, TL bazında rekor kırarken yabancı paylarında olağandışı oynaklıklar artık eskisi gibi sarsıcı olamıyor. Emeklilik ve yatırım fonları, yabancı satışlarını karşılayarak borsaya kaynak oluyor

Borsa İstanbul tarihi zirve seviyelerinde. Endeks zirve seviyelerinde iken yabancı paylarında olağandışı hareketlilikler yaşanıyor. Daha önceleri küçük marjlardaki işlemler dahi piyasalarda depremlere yol açarken artık daha yüksek satışlar dahi piyasa tarafından tölere edilmekte. Veriler yabancı paylarında yıl boyunca yüzde 0.1-0.2’lik marjlarda yaşanan dalgalanmaların varlığını gösterirken şimdilerde yüzde birlik yükselişler ya da yüzde 2.6’lık düşüşler görülebiliyor.

Kuşkusuz bunun farklı nedenleri olabiliyor. Kurum bazında yaşanan takas değişimlerinden kaynaklı düşüşler ya da yabancı ağırlıklı bir hissenin halka açık statüden çıkması paylarda değişimlere neden olabilmekte. Geçtiğimiz zaman diliminde bunun örnekleri görüldü. Ancak şimdiki veriler günlük ve işlemlerden kaynaklı oluşuyor. Daha önce bu kadar yüksek oynaklıklar yaşanmayıp son iki aylık süreçte peş peşe yaşanması işlem yapanlar nezdinde çok açıklanabilir değil.

Bundan da önemlisi oynaklığa rağmen endeksin kendi rutininde ciddi değişim yaşamaması. Bu da fonların borsaya kaynak aktarmaya devam etmesinin etkisi. Yabancılar alırken fonların satış ağırlıklı çalışması, yabancılar satarken de alıcılı pozisyonuna geçmeleri borsada dengeli bir piyasanın oluşmasına ve suni yollu sert hareketlerin yaşanmasına engel oluyor.

Hızlı çıktılar

Bir hafta içerisinde 10 hisse senedi yüzde 100 değer kazandı. Bu hisseler: HUB Girişim, Gedik Yatırım Holding, Reysaş Lojistik, Teknosa İç ve Dış Ticaret, Egeli&Co Yatırım Holding, Burçelik Vana, Reysaş GMYO, Mondi Tire Kutsan, Ekiz Kimya, Escort.

Mevduat faizlerinin yıllık yüzde 9.5-10 iken borsada bir haftada bunun 10 katı fiyat çıkışları oluşuyor. Ancak bu çıkışların reel anlamda her zaman birebir getiriye dönüşmediğini unutmamak gerekiyor.

Dolar kurunda 5.99 direnç

Dolarda 5.80 seviyesinin aşağı kırılmaması yeniden yönün kanal direnç seviyesine yönelmesine neden oldu. Kısa vadede 5.9020 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece 5.99’lara doğru bir hareketin devamı gelebilir. Bu seviye aşılırsa ilk hedef 6.20 olacaktır. Dolar/TL’de yıl sonuna kadar hedef direnç seviyesi olarak 6.45 hedefi korunuyor. Ancak bu süreçte kanal içerisinde dalgalanmalar görülebilir. Hareketin marjı şu an için 5.90-5.99 bandında.

Böyle bir kâr yok!

Borsada bir haftada yüzde 100’lük kazançların peşine takılmak kârdan çok zarar getirir. Hızlı çıkan hisselerde çıkış sırasında satış yapılamadığı taktirde bu getirinin gerçekleşme şansı olamaz. Zirvede satış beklentisi hissenin düşüşe geçtiği noktada çoğu zaman kâr satışlarına fırsat tanımadan tabana kadar beklemeye götürecektir. QNB Finansbank’ın geçtiğimiz 22 Ocak günü tarihi zirvesi 102.70 TL’yi test ettiği gün satış yemesi ve tabana dönmesinin ardından üç günde 54.95 TL’ye inmesi bunun tirajik bir örneği olsa gerek. Üç gündeki düşüş yüzde 50’ye yakın.

Oysaki çıkarken herkes kağıt üzerinde kâr üstüne kâr ediyordu. Ancak 22 Ocak’ta hisse yaklaşık 81.5 milyon TL işlem hacmi ile satışa dönerken o gün satmayan bireysel yatırımcıların ertesi iki gün satma fırsatı zaten yoktu. Zira hisse düşüş sırasında alıcının olmaması nedeniyle 600 bin TL hacim dahi bulamadı.

Önlemler güçlendirilmeli

Geçmişteki tedbirlere göre önemli mesafeler alınmasına rağmen Borsa İstanbul ve SPK’nın önlemlerinin zaman zaman yetersiz kalabilmekte. Devre kesici uygulamalar, kredili işlem ya da açığa satış yasakları önemli. Ancak buna rağmen bu tedbirleri de dolanan ve aşmaya çalışan işlemler gözlenebilmekte.

Borsa İstanbul güçlü dirençlerde

Borsa İstanbul dolar bazında 20 aylık ortalaması olan 19.378 seviyesinin üzerinde hareket etmeye devam ediyor. Yükseliş trendi geçerliliğini koruyor. Şimdi önümüzde dolar bazında 50 aylık hareketli ortalama var. 22.946 seviyesindeki 50 aylık ortalama yukarı doğru kırılabilirse önümüzdeki bir ya da iki yıl sürecek bir uzun vadeli hareket başlayacak. Yani borsanın ilk hedefi TL bazında 135.000 sonrasında da 180.000 olarak önemini koruyor. Endeks dolar bazında ise kapanışını 20.564’ten tamamladı. Endeksin dolar bazında yatay direnç seviyesi ise 20.893. Bu da TL bazında 123.900-124.000 seviyelerine denk geliyor. Kısa vadede bu seviyenin kırılması hareketin yükseliş yönünde onaylandığını gösterecek. Bugüne kadar hisse senedi almamış olanlar 124.000 seviyesinin aşılması ile yeni pozisyon açmayı düşünebilir.