Piyasa nakitte izliyor

Barış Pınarı Harekâtı ile likitte kalmak isteyen piyasa aktörleri satışa geçti. BIST 100 Endeksi 98.183’e kadar geriledi. Dolar 5.89’a çıktı. Kısa vadede dalgalanma sürebilir



Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekâtı önceki gün piyasaların kapanmasına yakın bir saatte 16:00 itibariyle başladı. Önce hava bombardımanları bilahare akşam üzeri kara harekatı aşamasına geçilerek Suriye içerisine girilirken ilk hedef Suriye’nin kuzeyinde güvenli bir şerit çekilebilmesi. Sonraki aşamada ise Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Suriyeli sığınmacıları ülkelerine güvenli şekilde dönebilmelerini sağlayacak zemin ve ortamı sağlayabilmek. Gelinen aşamada ciddi bir karşı koyma gözlenmemesi masaya konan hedeflere planlanan çerçevede ulaşılacağını göstermekte.

Satışlara dikkat



Belirsizlik ve riski sevmeyen piyasa aktörleri askeri müdahaleyi nakitte kalarak izlemeyi tercih etti. İlk tepki de borsada satış yönünde oldu. Artan talebe bağlı olarak dolar ise 5,89 seviyesine yükseldi. Endeks, banka hisselerindeki satışlarla 98.183 seviyesine kadar geriledi. BIST Banka Endeksindeki düşüş son 10 günde yüzde 9’u buldu.



Dolar/TL kuru teknik olarak 5,85 seviyesindeki direncinin üzerine çıktı. Bu rakamın üzerinde ara basamaklar olan 5,89 ve 5,94-5,95 seviyelerinin ardından 6 TL’nin üzeri test edilebilir. Dolar/TL’nin 5,85’in üzerine çıkması ile birlikte beklentiler de arttı. Şimdi ise 5,95 izlenecek.

Barış Pınarı Türkiye’nin Suriye sınırına yönelik ilk yaptığı harekât değil. 20 Ocak 2018’de Türkiye Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Suriye’ye girmişti. Harekât başladıktan sonraki ilk işlem gününde BIST 100 endeksi 117.235 seviyelerindeydi.



Zeytin Dalı günleri



Endeks Zeytin Dalı Harekâtının ilk günlerinde yükselişine devam etti ve 29 Ocak’ta 121.531 puanı gördü. Sonraki günlerde satışlarla karşılaşan ve 112.500 seviyelerine kadar geri çekilen BIST 100 Endeksi, 9 bin puan düştü. Ancak harekâtın bittiği 24 Mart 2018’de ise yeniden 116.871 seviyesindeydi.



Zeytin Dalı Harekatı süresince 121.500 ve 112.500 seviyeleri arasında hareket eden endeksin asıl düşüş trendine başlaması ise ABD ile gerilimin artmasıyla gerçekleşti.









Bunda rahip Brunson gerilimi etkili oldu, BIST 100 endeksi Ağustos 2018’e gelindiğinde 87.143 seviyesine kadar geri çekilmişti. 16 Ağustos 2018’de yaptığı dip seviyesinden sonra toparlanan Endeks, 2019 yılının başında patlak veren ABD-Çin ticaret savaşı gerilimine kadar 87.400 ile 100.650 puan arasında hareket etti.



İki senaryo



9 Ekim 2019 tarihi itibariyle başlayan Barış Pınarı Harekatı ile Türk Ordusu yine Suriye’de. Endeksin Zeytin Dalı Harekatındaki marj aralığında hareket edeceğini düşünürsek Barış Pınarı Harekatı başladığında 99.650 seviyelerinde olan endeksin 95 bin ile 104 bin puan aralığında gidip geleceğini söyleyebiliriz. Harekatın derinleşmesi halinde bu bandın tabanı 87.500-90.000 seviyelerine çekilebilir.









Kredi notu nasıl etkilenir?



Kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptığı değerlendirmeler operasyonun ani bir etkisinin olması beklenmediğini gösteriyor. S&P Global Ratings, Türk ordusunun Suriye’ye girmesinin Türkiye’de kur ve ödemeler dengesi için riskler ortaya çıkardığını bildirdi. Ancak gelişmelerin Türkiye’nin kredi notunda herhangi bir ani etki göstermesini beklemediğini vurguladı.

