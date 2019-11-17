Piyasa rüzgârı arkasına alıyor

Piyasalar rüzgârı arkasına almaya başladı. Türkiye ekonomisi için olumsuz olarak gösterilen çoğu göstergede iyileşme var. Bu iyileşme 10 adımda kalıcı olabilir

Piyasalar için yeni bir döneme girildi. Çok değil bundan 6 ay önce, mayıs ayında Türkiye’nin gösterge faizi yüzde 26.99, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 18.71’di. Suriye meselesi ve ABD-Rusya-Türkiye arasındaki diplomatik görüşmeler de ekonomi için risk unsuruydu.

Geçen süre zarfında enflasyondaki artış hızı azaldı. Yıllık enflasyon 26 ay sonra ilk defa tek haneye gerileyerek eylül ayında önce yüzde 9.26, ekim ayında ise yüzde 8.55’e geriledi.

Faiz tarafında ise enflasyondaki düşüş ve döviz kurundaki dalgalanmanın azalmasına bağlı olarak Merkez Bankası kademeli olarak son üç toplantısında toplamda 1000 baz puan faiz indirimine gitti ve politika faizi yüzde 14 olurken gösterge faiz yüzde 11.57’ye geriledi.

Görünüm yükseldi

Ekonomik göstergelerdeki iyileşmeye uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da kayıtsız kalmadı. Önce Fitch, Türkiye’nin görünümünü negatiften durağana çevirdi ve sonrasında 20 Türk bankasının not görünümünü negatiften durağana yükseltti. Ardından da Moody’s yayınladığı raporda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini arttırdı.

Sermaye piyasaları kongresi başlıyor

Sermaye piyasaları kongresi 19-20 Kasım’da başlıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan kongrenin bu yıl teması ‘Dönüşüm Çağının Etkileri’. Dönüşüm çağının insanları, sektörleri ve finansal mimariyi nasıl etkileyeceği konuşulacak. Dünyadan ve Türkiye’den uzman ve liderlerin konuşmacı olacağı kongrede, 28 panelin yanı sıra 30 farklı başlıkta eğitim programları da yer alacak. Kongreye katılım ücretsiz. Her yıl izlediğim bu kongrede sermaye piyasaları her yönüyle ele alınıyor ve oturumlar son derece verimli geçiyor. Sermaye piyasalarında yeni trendleri görmek isteyenlerin kaçırmamasında yarar var.

İşte o 10 madde

1- Dış ilişkilerde ABD, Rusya ve Avrupa ile ilişkideki yumuşamanın sürmesi...

2- Suriye sınırında rahatlamanın sağlanması...

3- Enflasyon önce 9,26 ardından 8,55’i gördü. Baz etkisi geçtiği için yükseliş başlayacak ama düşük çift haneli rakamlarda kalacaktır. 2020’nin ikinci yarısından sonra yeniden tek haneli rakamları görebiliriz. Enflasyonun düşük seyrinin sürmesi yapısal reformlarla devam edebilir.

4- Türkiye’nin kredi risk primi 312’ye geriledi. 150’lere doğru kademeli düşüşü destekleyecek hamlelerin devamı ile yabancıların radarına gireriz.

5- Ekonomide son üç çeyrektir yaşanan küçülme azalıyor. 2018’in 4. Çeyreğinde yüzde 3, 2019 ilk çeyrekte yüzde 2,6 ve 2019 ikinci çeyreğinde ise yüzde 1,5 olan küçülme şimdi büyümeye dönebilir.

6- Dolarda oynaklık azaldı. Bu ivme korunursa, yatırımlar artar.

7- Kredi derecelendirme kuruluşları ve yabancı raporlarda Türkiye’ye ilişkin olumlu değerlendirmeler artabilir.

8- Değerleme oranları çok düşük. Gelişmekte olan ülkeler içerisinde Türkiye’nin yıldızı parlayabilir.

9- Şirketlerin hisse senetlerine ilgiyi artıran karlılıklardır. Şirket karlılıkları diplerden yükselişe geçecek bu da fiyatlara olumlu yansıyacaktır.

10- Borsada 105.000 yükseliş için kritik eşik. Dolar kurunda düşüş için 5,75 ve 5,65 önemli. Faiz oranları ise dipte. 105 binin üzerindeki kalıcı seyir endeksi 120 bine taşıyabilecektir.

Bankaların kârı yüzde 19 azaldı

Borsada işlem gören 12 banka 2018/09 bilanço döneminde toplam 26,46 milyar TL kar açıklarken son açıklanan 2019/09 bilançolardaysa toplam karları 5,42 milyar TL azalarak 21,22 milyar TL’ye geriledi. Sektördeki kar azalış oranı yüzde 19,81 oldu.

En yüksek Garanti

Son açıklanan bilanço rakamlarına göre borsada işlem gören bankalar içerisinde en yüksek karı 4,93 milyar TL ile Garanti Bankası gerçekleştirdi. Banka geçen yılın aynı döneminde borsadaki bankalar içerisinde 5,5 milyar TL ile en yüksek karı açıklamıştı. Garanti Bankası’nı 4,08 milyar TL kar ile Akbank ve 3,75 milyar TL ile İş Bankası takip ediyor.

Kârdan zarara döndü

Bir önceki yılın aynı döneminde kar eden Şekerbank bu yılın dokuz aylık döneminde zarara döndü. Şekerbank 2018/09 bilanço döneminde 82 milyon TL kar açıklarken son bilanço döneminde ise 231 milyon TL zarar yazdı. Şekerbank açıkladığı bilançoyla 2019/09 dönemini zararla kapatan tek banka konumunda bulunuyor.

En fazla kazandıran

Karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre en fazla artan banka ise T. Kalkınma ve Yatırım Bankası oldu. T. Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın kârı tam yüzde 1.151 oranında artış gösterdi ve 28,7 milyon TL’den 359 milyon TL’ye yükseldi. Bankanın karındaki bu artış hisse fiyatına da yansıdı. T. Kalkınma ve Yatırım Bankası yılbaşından bu yana borsadaki bankalar içerisinde en fazla kazandıran oldu. Kalkınma ve Yatırım Bankası yılbaşından bu yana yüzde 160,83 değer kazandı. Bu bankayı yatırımcılarına yüzde 91,34 oranında getiri sağlayan QNB Finansbank ile yatırımcılarına yüzde 56,25 oranında getiri sağlayan Yapı Kredi takip ediyor.