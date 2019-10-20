Piyasalarda ‘Barış Pınarı’ nefesi

Barış Pınarı Harekâtı’ndaki gelişmelerin ardından piyasalar nefes aldı. 14 Ekim’de dip yapan BIST Banka Endeksi yüzde 10 değer kazanırken BIST 100 Endeksi 98.415 puana çıktı. Dolar ise 5.78’e geriledi

Piyasalar yüksek gerilim sonrası rahat bir nefes aldı. Borsa yükselirken dolar ve faiz geriledi. Hafta içerisinde 93.031 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 Endeksi haftayı 98.415 seviyesinden tamamladı. Hafta içerisinde 5,9392 seviyesine kadar yükselen dolar/TL kuru ise 5,80 seviyesinin altına kaydı ve 5,75 seviyesi görüldü. Dolar kuru haftayı 5,7896 seviyesinden tamamladı. Barış Pınarı Harekâtında frene basılması beraberinde rahatlamayı getirdi.

Yeni bir hikâye

Türkiye Suriye’deki gelişmelerle tüm dünyanın gündemine oturmuş durumda. ABD’nin yaptırım tehditlerine rağmen 30 km derinliğe kadar güvenli bölge talebi kabul edilmiş görünüyor. Öte yandan Türkiye, Doğu Akdeniz’de AB ve bölge ülkelerinin karşı çıkmasına rağmen arama faaliyetini sürdürdü. Ayrıca NATO üyesi iken ilk kez Rus S400 füzesi aldı. Ülkeler arsındaki dengelerin dinamikleri değişmekle birlikte genel trendin korunduğu gözleniyor. Henüz net bir şey söylemek için erken. Ancak Türkiye jeopolitik konumuyla bölgede bir güç olarak söz sahibi olma iddiasını koruyor. İşte böyle bir ortamda eylül ayında yüzde 9’lara inen ekim ayında da düşük seyrini koruyacak olan enflasyonun kasım ayı ile birlikte yeniden yükselmesi söz konusu. Düşük bir çift haneli enflasyon oranı ile yılı tamamlayabiliriz. Böyle bir ortamda ekonomide alınacak önlemler asıl rotayı belirleyecektir.

Yüksek volatilite

Piyasalarda oynaklığın arttığı dönemlerde yatırım kararları yeniden gözden geçirilir ve yeni kararlar alınırken temkinli bir yaklaşım sergilenir. Son bir yılda görüyoruz ki şirketler ve bireyler en yüksek yatırımı dolara yapıyor. Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 11 Ekim ile biten haftada 192 milyar 884 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Reel olarak yatırımlarsa erteleniyor. Bunun en büyük nedeni fiyatlarda öngörülebilirliğin zayıf olması ve oynaklığın yüksekliği. Piyasaların “güven” zayıflığı taşıması gerek küresel gerekse yurtiçi kaygıların yüksek oluşu getiriden çok mevcut olanı koruma telaşını gündemde tutuyor.

Bankalar bir haftada yüzde 10 yükseldi

Borsa İstanbul’da hisse senetlerinin yüzde 64,59’u yabancılarda bulunuyor. 27 Eylül’de yüzde 65,46 seviyesinde olan yabancı payında gerileme var ancak çok yüksek değil. Banka hisselerine bakıldığında Endekste ağırlığı yüksek olan üç bankada yabancıların payının yüzde 60’ın üzerinde olduğunu görüyoruz. Garanti Bankası’nın endeks üzerinde ağırlığı yüzde 8,26 ve hisselerin yüzde 71,27’si yabancılarda bulunuyor. Akbank’ın endeksi üzerindeki ağırlığı yüzde 8,72 ve hisselerin yüzde 62,16’sı yabancılarda elinde. Vakıfbank’ın endeks üzerindeki ağırlığı da yüzde 1,25 ve yüzde 65,65’i yabancılarda. Banka hisseleri 9 Ekim’de harekâtın başlamasının ardından 14 Ekim’de ekonomik yaptırımların geleceğine ilişkin netleşen açıklamalarla dip yaptı. Ancak ABD Başkanı Trump’ın, NATO üyesi Türkiye ile savaşmayacaklarını söylemesi üzerine banka hisselerine yeniden alımlar geldi. 17 Ekim’de ise ateşkes sağlandı ve alımlar güçlendi.

Hisse performansı

Banka hisselerine bakıldığında yılbaşından bu yana en düşük performansı gösterenin yüzde 19,66 değer kaybı ile Halkbankası olduğu görülmekte. Halkbank 14 Ekimden bu yana yüzde 6 değer kazandı. ICBC Turkey Bank ise yılbaşından bu yana yüzde 16,84 kayıpla düşük performans gösteren bankalar içerisinde ikinci sırada yer aldı. ICBC Turkey Bank 14 Ekim’den bu yana yüzde 8,75 değer kazandı. Bunun yanı sıra yılbaşından bu yana yüzde 100’ün üzerinde değer kazanan banka hisseleri de var. QNB Finansbank yüzde 105, T. Kalkınma ve Yatırım Bankası ise yüzde 104 değer kazandı. QNB Finansbank 14 Ekimden bu yana yüzde 20,22 değer kazanırken, T. Kalkınma ve Yatırım Bankası yüzde 31,99 yükseldi.

Dolar nasıl bir seyir izleyecek?

Dolar kuru 5,7896 seviyesinde bulunuyor. Hafta boyunca 5,93-5,75 aralığında bir hareket gözlendi. Dolar/TL 5,75’in altındaki hareketlerde yeniden 5,69 ve 5,63 seviyelerine doğru gerileme yaşayabilir. Ancak 5,75’in üzerindeki kalıcı hareket kurda yeninden 5,85’in üzerine doğru bir hareketi getirecek. Döviz kurundaki hareket 24 Ekim’de yapılacak PPK toplantısına da bağlı olacak. Jeopolitik risklerin azalmasıyla Merkez Bankası 200 baz puana kadar faiz indirimine gidebilir. Bu da dolara olan talebin devam etmesini gündeme getirecektir. Olası gerilimlerse TCMB’nin bu toplantıda “pas” geçmesi için bir neden olacaktır. Ancak geldiğimiz aşamada kurdaki zayıflamaların geçici olduğu görülüyor.

BIST 100 Endeksi’nin seyri

Borsa Endeksi bir kez daha 93 binlerden yukarı doğru tepki vererek haftayı 98,415’ten tamamladı. Eylülün son haftasından bu yana üç hafta boyunca 105 bin seviyesi denendi fakat aşılamadı. 105 binden geri çekilmelerde her defasında dip 99 bin seviyesinin üzerinde gerçekleşirken son üç haftada ilk defa 93 bine kadar gerileme yaşandı. Borsada bu haftaki hareket önem kazandı. Yeniden 99.000 seviyesinin üzerine çıkılırsa 99.000-105.000 bandındaki hareket gündeme gelecekti. BIST 100 Endeksi hafta içerisinde 99 bini aşmayı başaramazsa 94 bin -98 bin; 90 bin- 94 bin bandını konuşmaya başlayabiliriz.