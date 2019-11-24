Piyasalarda ivme artacak

Piyasalarda risk göstergelerinin gerilemesinin sürmesi halinde yeni bir dönem başlıyor. İvmenin devamı, TL varlıkların 18 aylık dönemde olumlu yönde hareket etmesini sağlayacak.





Endeks 1.5 yıl aradan sonra ilk defa 106 bin seviyesinin üzerine çıktı ve haftayı 106.588’den tamamladı. Hisse senetlerinin toplam piyasa değeri TL bazında tepe seviyeye çıkarak 22 Kasım itibariyle 1 trilyon 49 milyar TL oldu. Dolar bazında ise şirketlerin piyasa değeri 184 milyar dolar. Nisan 2013’te yakalanan 340 milyar dolarlık zirvenin ise hâla altında. Şirketlerin piyasada kârlarının kaç katına işlem gördüğünü gösteren fiyat kazanç oranı ortalaması ise son kapanışlara göre 9.96. Bu seviye 12 olan standart değerin ve 15 olan yükseliş dönemlerindeki ortalamaların altında. Borsadaki döngüsel hareket fiyat/kazanç oranlarının kriz dönemleri dışında standart ortalamalarda hareket ettiğini gösteriyor. Makro verilerdeki iyileşme ve artan şirket kârları, piyasalarda olumlu yöndeki rüzgarın devamını sağlayabilecek nitelikte.











Ciddi mesajlar



Son gelişmeler hisse senetlerinde alıcıların güçlendiğini gösterirken sermaye piyasalarına ilişkin beklentiler de ivme kazanıyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi sektör temsilcileri ve yatırımcıları bir araya getirdi. İki günlük konferans sürecini 6000 kişi izledi. 28 panel, 30 eğitim programı yapılan kongrede piyasalara ilişkin için ciddi mesajlar da ortaya çıktı.



Düzenlenen panellerde yabancı kurumların temsilcilerinin piyasalardaki dengelenmeye vurgu yapan tespitlerinin yanı sıra yerli sektör kuruluşlarının pozitif duruşları dikkat çekti. Konferans sürecinde görüştüğümüz portföy yöneticileri önümüzdeki 1.5 yılın TL varlıklar için ciddi getirileri beraberinde getireceği yönünde beklentileri ağırlık buluyor. Borsadaki yabancı payının yüzde 63.91’lerde olduğunu hatırlattığımızda sektör temsilcilerinin ana vurgusu yabancı yatırımcının genelde hareketin sonuna doğru piyasaya giriş yaptığı yönünde.



Hareketin başı



Borsadaki son hareket BIST 100 Endeksi’nin 83.500- 105.106 aralığındaki yatay bantan kurtulduğu yorumlarını güçlendiriyor. Merak edilen ise bu seviyelerden yeni yatırımcının gelip gelmeyeceği. Gerek fiyatlar gerekse f/k oranları borsadaki hareketin henüz başlarında olunduğu mesajını veriyor. Mevcut ivmenin devamı halinde BIST 100 Endeksinin, yıl sonu geldiğinde önceki zirvesi 120 bini test etmesi sürpriz olmayacaktır.



Sermaye piyasaları atılıma hazırlanıyor



Sermaye Piyasaları Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan değerlendirmede bulunurken oldukça umut verici adımlar atıldığını, bürokratik engelleri aşarak işlemlerin hızlandırılması yönünde çalıştıklarını, ciddi araştırmalar yapıldığını, bunların sektörle paylaşılacağını dile getirdi.



İstanbul Finans Merkezi (İFM) ile birlikte asıl atılımın yaşanacağını, sermaye piyasası kuruluşları ve fintech kuruluşlarının mutlaka burada yer alması gerektiğini belirtti. Aşan, İFM’ye ilişkin bütün sorunların halledildiğini belirterek, “2020 sonunda bitirmiş olacağız. 2022’nin ilk çeyreğinde de taşınma başlayacak” dedi. Finans Ofisi’nin sektörle Cumhurbaşkanlığı arasında kısa yol oluşturduğunu, bürokrasiyi azaltarak sorunların hızlı çözülmesi ve fırsatların da hayata geçirilmesine olanak sağlayacak kanalların devreye girmesini sağladıklarını belirtti.



Finans bilinci



Göksel Aşan, 15.000 kişilik bir araştırma yaptıklarını, yaptıkları araştırmaya göre finansal okur yazarlığın olmadığına dair söylemlerin büyük yanılsama olduğunu belirtti. Yatırım araçlarına ilişkin sordukları sorularda kimi zaman cevap almakta zorlansalar da ciddi sonuçların ortaya çıktığını vurguladı. Önümüzdeki ay bu çalışmanın sonuçları sektörle paylaşılırken yatırımda genel eğilimler de netlik kazanmış olacak.