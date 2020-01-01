YILIN ŞAMPİYONU BORSA VE ALTIN

2019 yılının yükselen yıldızı borsa ve altın oldu. BIST 100 Endeksi yüzde 25.68 değer kazandı. Yıl sonunda 1.945 TL’ye kadar yükselen Cumhuriyet altını 2019’da yüzde 33 değer kazandı. 2020’de de altın kazandırmaya devam edecek





Piyasalar 2019 yılını, bir önceki yıla göre daha öngörülebilir fiyatlarda geçirdi. Zaman zaman dalgalanmalar yaşansa da ağırlıklı olarak belli bantlar içerisinde hareketler gözlendi. Dolar kuru 5.16 ile 6.33 aralığındaki bir bant içerisinde hareket etti. Yılı 6 seviyesine yakın bir seviyeden 5.94’ten tamamladı. İstanbul Belediyesi seçimleri yapıldı. FED’in faiz indirimleri rahatlatıcı etki yaratırken ABD ile ilişkiler kurun hareketleri üzerinde belirleyici rol oynadı. S-400, F-35, Barış Pınarı Harekatı dönem dönem dalgalanmaları artırdı.

Borsa, küresel büyüme kaygıları ve yurtiçi yerel seçim atmosferine rağmen 83.675 seviyelerinin altına inmedi. Yıl boyunca alımlar etkisini gösterdi ve 2019 sonunda endeks yılın zirve seviyelerinden 113.618’den yılı tamamladı. BIST 100 Endeksi yılı, yüzde 24.56 değer artışı ile tamamladı. Euro yüzde 9.68, Cumhuriyet altını yüzde 33 değer kazandı.

Tansiyon düştü

Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primini gösteren CDS oranı yılbaşında test ettiği 349’lu seviyelerden Mayıs ayında 500’lü seviyelere kadar tırmandı. CDS oranlarındaki tırmanış aynı dönemde kur, borsa ve faizlerin hareketlenmesine neden oldu. Bu durum borsada düşüşü desteklerken kurda yukarı yönde baskı oluşturdu. Tansiyonun düşmesiyle birlikte CDS oranı yıl sonunda 281’e geriledi.

Faiz %11.69

Dolar kuru 5.29 TL’den başladığı yılı 5.94 TL’den tamamladı. Euro 6.58 TL, altının ons fiyatı da 1.495 dolardan yılı tamamladı. Borsada hisse senetleri, 30.999 puanlık bir marj içerisinde dalgalandı. Faiz, bir önceki yıl sonunda olduğu gibi 2019 yıl sonunda da çift haneli rakamlardan seneyi tamamladı. Gösterge faiz 11.69 seviyelerinden kapanış yaptı. Sene boyunca döviz tevdiat hesaplarının yüksekliği, faizin indirilmesi gerekliliğine ilişkin değerlendirmeler konuşuldu. Yılın son çeyreğindeyse gündeme TCMB’nin önden yüklemeli faiz indirimleri yerleşti. Sene sonundaysa borsa kazandırırken döviz ve döviz bazlı enstrümanlar enflasyonun altında değer kazandı.

Gözler TCMB’de

2020 jeopolitik risklerin ön planda olduğu, enflasyon ve faiz konusunda pür dikkat gözlerin TCMB’de olduğu bir yıl olacak. TCMB aylık olarak toplanacak. Şirketlerin kârlarında yükselişler, maliyetlerinde gerileme, satışlarında artışlar görülecek. Bütün gözler ihracat ağırlıklı çalışan şirketlerde olmaya devam edecek.

Yılın tansiyonunu ABD seçimleri belirleyecek. Korku endeksi VIX’teki değişimler rotaya yön verecek. ABD ile Çin arasındaki gerilim arttıkça VIX’te yukarı yönelim güçlenirken altına olan talep artacak.

ABD seçimi ve ticaret savaşları

2019 yılı yüksek kaygılarla başladı. 2018’in son çeyreğinde yaşanan yüzde 2.8’lik küçülmenin ardından, 2019’un ilk çeyreğinde de yüzde 2.3 oranında küçülme yaşandı. 2019’un ikinci çeyreğinde ise küçülme yüzde 1.6 oldu. Üçüncü çeyrekteki yüzde 0.9 artış, 2018 yılsonu ve 2019 ilk çeyrek için de umut verici. 2019 yılında genişleyici adımlar atan Merkez Bankaları 2020 yılında daha çok gelişmeleri izleyerek gelecek verileri göz önünde bulundurarak karar verecek. Bu nedenle küresel bazda faizlerin düşük seviyelerde kaldığı görülebilir. ABD Başkanlık seçimleri 2020’de ana belirleyici unsur olarak öne çıkacak.

Borsa yükselir mi?

Geçtiğimiz yılı yüzde 24.55 gibi bir değer artışı ile kapatan Borsa’da güçlenen karlarla hisse fiyatları yatırımcıların radarında olacak. BIST 100 Endeksi 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılını da artıda tamamlayacak. BIST 100 Endeksi TL bazında tarihi zirvesini kırarak yeni bir zirve yapacak. Yabancıların dipte olan payları yeniden artmaya başlayacak. Yabancıların borsadaki payı yüzde 60.72 ile dip seviyelerde.

Altının onsu çıkışını sürdürecek, dolar yatay...

Yeni yıla dolar kuru 5.94’lü seviyelerden, altının onsu da 1.511 dolardan giriyor. Altının ons fiyatı yıl içerisinde en düşük 1.229 doları görürken en yüksek 1.546’yı gördü. Cumhuriyet altını ise en düşük 1.448 TL, en yüksek de 1.952 TL’yi gördü. 2019 yılında altının ons fiyatı 1.700 doların üzerine çıkarak 1.900’lere doğru atağa geçebilir. Gram altın dolar kurundaki hareketlere bağlı bir seyir izlerken altının ons fiyatındaki artış altın yatırımcıları için yeni fırsatlar oluşturacak.

Dolar, yatay bir bantta, yukarı eğilimli seyir izleyecek

Dolar/TL kuru yatay bir bantta hareket ederken yukarı eğilimli bir seyir izleyecek. Yıla 5.94’lü seviyelerden giren dolar kuru için dengelenmenin sürdüğü bir yıl olacak. 5.50-7 bandı içerisinde dalgalanmalar yaşanabilecek. 2020’de çok olağanüstü bir gelişme olmadıkça 7 seviyesinin aşılması zor.

TL varlıklar güçlü

Önden yüklemeli faiz indirimleri ile yüzde 24’lerden 12’lere gerikeyen faiz oranlarının yılın ilk yarısında 11-13 bandında kalması ana beklenti. İkinci yarıdan sonra gerilemeler başlayabilir. Enflasyon verileri ile birlikte düşünüldüğünde reel olarak getiri sağlayabildiği ölçüde faizler yatırımcının gündeminde olacaktır. Yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonlarında hisse senedi ve altın fonları tercih edilecek. TL varlıklara yönelim reel getiri sağladığı ölçüde ilgi çekmeye devam edecek.

Sabit getirili enstrümanlar içerisinde mevduata alternatif olarak özel sektör tahvilleri de takip edilecek. Ancak özel sektör tahvilini çıkartan firmalara özel önem gösterilecek.