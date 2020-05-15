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    Semih Şentürk açıkladı! 'F.Bahçe'nin yeni hocası...'

    Semih Şentürk açıkladı! 'F.Bahçe'nin yeni hocası...'

    Fenerbahçe'nin eski golcücü Semih Şentürk, "Fenerbahçe, Türk antrenör arıyorsa en modern antrenör Abdullah Avcı'dır net." yorumunda bulundu.

    Bakanlıktan flaş açıklama! Kredi kartları...

    Bakanlıktan flaş açıklama! Kredi kartları...

    Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda özellikle sosyal medya hesapları üzerinden e-Devlet ya da resmi kurumların logoları kullanılarak, "kredi kartı aidat iadesi" vaadiyle yapılan "dolandırıcılıklar" konusunda uyardı.

    Dikkat etmemiz gereken 5 kişisel bakım önerisi

    Dikkat etmemiz gereken 5 kişisel bakım önerisi

    Son zamanlarda gündemimizin üst sıralarında yer alan covid-19 virüs salgını, kişisel bakım ve hijyenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlamamızı sağladı. Herkesin kendi sıkı yönetimini ilan edip evden çıkmamaya gayret gösterdiği bu günlerde, kişisel bakımımıza yeni rutinler eklerken bazı alışkanlıklarımızı da değiştirmemiz gerektiğinin farkına vardık. Peki, bunlar hangi alışkanlıklarımız? Gelin, koranayla birlikte çok daha fazla önem kazanan kişisel bakım alışkanlıklarımıza birlikte göz atalım…

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    Pegasus'tan flaş açıklama! Yeni tarih verdi

    Pegasus'tan flaş açıklama! Yeni tarih verdi

    Pegasus Havayolları 1-15 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki tüm uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.

    Jimmy Durmaz'dan futbol şov! Karantinada...

    Jimmy Durmaz'dan futbol şov! Karantinada...

    Galatasaray'ın futbolcusu Jimmy Durmaz, ev karantinasında yaptığı futbol şovu sosyal medya hesabından paylaştı.

    Anlaşma sağlandı! Benzin fiyatları...

    Anlaşma sağlandı! Benzin fiyatları...

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, gelecek aydan itibaren günlük ham petrol üretimlerini 9,7 milyon varil azaltma kararı aldıklarını duyurdu.

    Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Tarih verdiler

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    F.Bahçe taraftarından Rodrigues'e büyük tepki! Lefter...

    F.Bahçe taraftarından Rodrigues'e büyük tepki! Lefter...

    Kötü performansı ve eski takımını Galatasaray'a karşı iki maçta da forma giyememesi nedeniyle taraftarların tepkisini çeken Garry Rodrigues bu kez de kırdığı potla şimşekleri üzerine çekti. Yıldız futbolcunun Can Bartu'yu anmak için attığı mesajda bir başka efsane isim Lefter'in fotoğrafına yer vermesi büyük tepki topladı.

    Sokağa çıkma yasağı bitti! Adanalılar akın etti

    Sokağa çıkma yasağı bitti! Adanalılar akın etti

    Adana’nın Kozan ilçesinde vatandaşlar 00.00’da sokağa çıkma yasağının bitmesi ile birlikte soluğu şırdancıda aldılar.

    Özel okul ücretleri tartışması! Veliler ne yapmalı?

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    Corona virüs nedeniyle özel okullar da kapalı. Bu okullarda uzaktan eğitim yapılsa da, velilerle...

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    Pınar Altuğ'u kızdıran yorum! 'Hiç olmamış, biraz edep'

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    Evliliklerinin 12. yıl dönümünü "İyi ki sana 'evet' demişim" notuyla paylaşan Pınar Altuğ, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Oyuncu, bir takipçisinin "Biraz edep yahu!" yorumuna, "Edepsizlik neresinde?" yanıtını verdi.

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    Kendisi gibi oyuncu olan Salih Bademci ile mutlu bir evlilik sürdüren İmer Özgün'ün sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

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    Oyuncu Berkay Hardal, eşi Dilan Telkök ile evliliğinin 7. ayını romantik bir paylaşımla kutladı. Oyuncu, paylaşımına "Beni hiç bilmediğim yerlerden çekip çıkartıp, annelik yaptığın 7 ayı 70 yıl yaşasam bulamazdım. Güzel suratlım, güzel karım... Canım senin olsun" notunu düştü.

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    #EvdeKal konuğumuz Gökhan Türkmen!

    Molatik ekibi her akşam evlerinize farklı isimlerle yaptıkları canlı yayın ile konuk oluyor..

    Corona virüs sadece buraya uğramadı!murat

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    Sar Başa, bugün televizyon ekranlarında ilk kez izleyicilerle buluşacak. Berk Alan'ın yönetmenliğini yaptığı yapımın oyuncu kadrosunda ise Alper Rende, Kemal Can Parlak ve Ali Biçim yer alıyor. Peki Sar Başa konusu nedir?

    Corona virüsü belirtileri ve tedavisi nedir? Corona virüs aşısı bulundu mu?murat

    Corona virüsü belirtileri ve tedavisi nedir? Corona virüs aşısı bulundu mu?

    Corona virüsü Çin'de etkisini azaltırken diğer ülkelerde vaka ve ölü sayıları gün geçtikçe artıyor. Corona virüs için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken vatandaşlar "Corona virüsü belirtileri ve tedavisi nedir? Corona virüs aşısı bulundu mu?" sorularını yöneltmeye devam ediyor.

    e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesini kimler alabilecek?murat

    e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesini kimler alabilecek?

    Türkiye'de corona virüs vakası ilk kez 11 Mart tarihinde görüldü. Corona virüs vakasının çıkması ile birlikte birçok önlem alındı. Alınan tedbirlerden biri ise şehirler arası seyahatlere getirilen kısıtlama oldu. Şehirler arası yolculuk için seyahat izin belgesi alınması gerekiyor. Peki e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır?

    Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? 1170 TL maaş desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?murat

    Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? 1170 TL maaş desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

    Ücretsiz izin maaş desteği ile ilgili şartlar ve kimlerin alacağı konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretsiz maaş desteğiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak,1170 TL maaş desteği yapılacağını belirtti. Peki 1170 TL maaş desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

    Entübe (Entübasyon) nedir, ne anlama gelir? Tıpta entübe teriminin anlamı nedir?murat

    Entübe (Entübasyon) nedir, ne anlama gelir? Tıpta entübe teriminin anlamı nedir?

    Corona virüsün hayatımıza girmesinin ardından birçok tıp terimi de vatandaşlar tarafından sıkça kullanılmaya başlandı. Bu tıp terimleri arasından en sık kullanılan Entübe terimi olarak biliniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye'de son corona virüs vaka ve can kaybı sayıları açıklanırken entübe olan hasta sayısıda açıklanıyor. Peki entübe nedir, ne anlama gelir?

    Kuplarda perde pilavı nasıl yapılır? İşte kuplarda perde pilavı tarifi ve malzemelerimurat

    Kuplarda perde pilavı nasıl yapılır? İşte kuplarda perde pilavı tarifi ve malzemeleri

    Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün kuplarda perde pilavı yapıyorlar. Programı izleyenler ise kuplarda perde pilavının nasıl yapıldığını, tarifini ve malzemelerini araştırıyorlar. Peki kuplarda perde pilavı nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?

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    Bugün

    Yeni ufuklara açılmak için hevesli bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha gerçekçi davranabilirsiniz. Çalışma hayatınızda yeni şeyler öğrenmek sizi daha ileriye taşıyacaktır. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün için de paylaşımda bulunmak için organizasyonlar yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde duygusal konular ön plana çıkabilir.Devamını Oku

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    Bugün

    Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Çalışma hayatınızda tamamlanması gereken konularda detaylarla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortaklı para konularına ciddiyetle yaklaşmanız gereken zamanlar var. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar sizi etkileyebilir.Devamını Oku

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    Bugün

    İkili ilişkilerde denge arayışında olabilirsiniz. Açık düşmanlarınıza karşı dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalar gündeminizde önemli bir yer tutabilir. Sorumlu olduğunuz konuları düzeltmek ve daha iyi hale getirmek için uğraşı içinde olabilirsiniz. Öğle saatlerinde hayal gücünüzü kullanmanız işleri kolaylaştırabilir.Devamını Oku

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    Bugün

    Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız sizi plan ve program yapmaya itebilir. Uğraştığınız işlerdeki eksikleri tamamlamak için zaman bulabileceksiniz. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Öğle saatlerinde kendinize zaman ayırabilirsiniz. İşte hizmet aldığınız kişiler gündeminizi etkileyebilir.Devamını Oku

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    Bugün

    Bugün kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz zamanlar var. Aşk gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Öğle saatlerinde sanatsal uğraşlar içinde olmak isteyebilirsiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Akşam saatlerinde gizli kalmış olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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    Bugün

    Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Eskide kalmış olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Öğle saatlerinde kendi iç sesinizi dinlemek daha kolay olabilir. Sorumlu olduğunuz konulara ciddiyetle yaklaşabilirsiniz. İşlerinizi düzeltip daha iyi hale getirmek için çabalayabilirsiniz. Akşam saatlerinde duygusal paylaşım içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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    Bugün

    Gün içinde iletişim yönünden hareketli bir gündeminiz olabilir. Yakın çevrenizle ilgili gelişmelerden etkilenebilirsiniz. Yapacağınız sözleşmelerde detaylar ön plana çıkabilir. Sorumlu olduğunuz konularda eksiklikleri tamamlamak için daha fazla çalışmanız gerekebilir. Akşam saatlerinde duygu derinliği içinde olacağınız zamanlar var.Devamını Oku

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    Bugün

    Maddi kaynaklarla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bütçeleme yapmak ve harcamalarınızı düzene sokmak sizi rahatlatacaktır. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çalışabilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız desteklerle daha rahat ilerleyebilirsiniz. İşlerinize ciddiyetle yaklaşacaksınız.Devamını Oku

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    Bugün

    Gün içinde kişisel yönden önem verdiğiniz konulara dikkatinizi verebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için hayal kuracağınız zamanlar var. Sezgilerinizle olayların üstesinden gelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ciddiyetle eğileceğiniz bir gündesiniz. Akşam saatlerinde gizli kalmış konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

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    Bugün

    Bugün bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. İlişkide olduğunuz insanlara karşı kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin. Öğle saatlerinde kendinizi daha fazla bulanık hissedebilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz zamanlardasınız. Sizi hapseden kontrol dışı olaylardan rahatsızlık duyabilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

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    Bugün

    Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. Arkadaşlarınızla paylaşım içinde olmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları düzeltmek ve daha iyi hale getirmek için çaba sarf edebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle güven ve paylaşım içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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