Akasya Avm Nerede? Akasya Avm'ye Nasıl Gidilir? (2020)

Akasya AVM, 80 bin metrekare alanda kurulmuştur. 15 tane sinema salonu ile de çok fazla ilgi gören bir alışveriş merkezidir. Dünyaca ünlü birçok markanın ürünlerinin bulunduğu mağazalar, aynı zamanda AVM dışında cadde de alışveriş yapmayı sevenler için ise Bağdat caddesinden esinlenerek gün ışığının çok yoğun alındığı, oldukça ferah ve geniş koridorları bulunuyor.

Akasya AVM Nerede?

Akasya AVM, İstanbul Üsküdar’da bulunuyor. Üsküdar’da Acıbadem mahallesinde bulunan Akasya AVM ulaşımı oldukça kolay olan bir alanda bulunmaktadır. Üsküdar’da bulunan bu alışveriş merkezi sabah saat 10:00 ila akşam 22:00 saatleri arasında faaliyettedir.

Akasya AVM’ye Nasıl Gidilir? (2020)

Akasya AVM’ ye metrobüs, metro, Marmaray, otobüs ve minibüs ile kolayca ulaşılabilecek bir yerde bulunuyor. Metrobüs kullanılarak önce Uzunçayır durağında inilir. Bağlantı yolundan gidilerek Ünalan metro durağında, Tavşantepe yönüne gidecek olan metroya binilir. Ünalan durağında inilir ve Akasya AVM çıkışından çıkılarak, tünelin sonunda AVM’ ye ulaşılabilir. Otobüse binilerek gidileceği takdirde Uzunçayır durağında inilmelidir. Minibüs hatlarından ise Gebze - Harem hattı Akasya AVM’ye gider.