Hediye Eş Anlamlısı Nedir? Hediye Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Hediye kelimesinin Türk dil kurumu açısından ele alındığında eş anlamlısı ‘armağan’ olarak öne

çıkmaktadır. Türkçe kökenli bir kelime olarak öne çıkan armağan sözcüğünü, hediye kelimesinin yerine

amaca bağlı olarak değişik cümlelerde kullanabilirsiniz.

HEDİYE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Hediye kelimesinin eş anlamlısına bakıldığında ‘armağan’ sözcüğünün karşıladığı görünüyor. Yazılışları

farklı olsa dahi anlamları aynı olan bu iki kelimeyi de Türkçe içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

HEDİYE NEDİR?

Hediye herhangi bir kişi ya da kişilere onlara özel olan, maddi ya da manevi güzel bir sunum

gerçekleştirmektir. Genel olarak özel günlerde sevilen kişiyi mutlu edebilmek adına farklı eşyalar

üzerinden hediye verilir. Bu hediye kelimesinin eş anlamlısı olarak aynı zamanda, amaca uygun şekilde

armağan biçiminde de kullanabilirsiniz.