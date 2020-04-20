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    20.04.2020 - 18:15 |

    Hediye Eş Anlamlısı Nedir? Hediye Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Hediye kelimesinin Türkçe'de farklı yazılışı üzerinden eş anlamlısı da bulunmaktadır. Aynı anlamı ifadeetmesi ile cümle içerisinde kullanılabilir. Pek çok kişi hediye sözcüğünün eş anlamlısını öğrenmek içininternet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Peki, hediye eş anlamlısı nedir? Hediye kelimesinin eşanlamı olan sözcükler hakkında bilinmesi gerekenler.

    Hediye Eş Anlamlısı Nedir? Hediye Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Hediye kelimesinin Türk dil kurumu açısından ele alındığında eş anlamlısı ‘armağan’ olarak öne
    çıkmaktadır. Türkçe kökenli bir kelime olarak öne çıkan armağan sözcüğünü, hediye kelimesinin yerine
    amaca bağlı olarak değişik cümlelerde kullanabilirsiniz.

    HEDİYE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

    Hediye kelimesinin eş anlamlısına bakıldığında ‘armağan’ sözcüğünün karşıladığı görünüyor. Yazılışları
    farklı olsa dahi anlamları aynı olan bu iki kelimeyi de Türkçe içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

    HEDİYE NEDİR?

    Hediye herhangi bir kişi ya da kişilere onlara özel olan, maddi ya da manevi güzel bir sunum
    gerçekleştirmektir. Genel olarak özel günlerde sevilen kişiyi mutlu edebilmek adına farklı eşyalar
    üzerinden hediye verilir. Bu hediye kelimesinin eş anlamlısı olarak aynı zamanda, amaca uygun şekilde
    armağan biçiminde de kullanabilirsiniz.

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