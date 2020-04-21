Kent eş anlamlısı nedir? Kent kelimesinin eş anlamı olan sözcükler

Farsça'dan dilimize yerleşmiş olan kent kelimesinin anlamı; il veya ilçeden büyük yerleşim birimidir, tarımsal etkinlikleri bulunmaz.

Kent Eş Anlamlısı Nedir?

TDK'ye göre; 'kent, köy ve bucaktan büyük, insanların geçimlerini genellikle ticaret, sanayi ve hizmet sektörleri ile sağlamakta oldukları büyük yerleşim birimlerine verilen isimdir. Şehirden farkı, nüfusun az olmasıdır. Kent kelimesinin zıt anlamlısı bulunmamakla beraber, eş anlamlısı 'köy' veya 'şehir'dir.

Kent Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

Farklı kaynaklara göre, kent kelimesinin farklı eş anlamlıları da bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; kasaba ve sitedir. Tüm bu anlamdaş kelimeler, birbiri yerine rahatlıkla kullanılabilmektedir. Kent kelimesi eş anlamlılarına verilebilecek bazı örnekler şu şekildedir; İnsan sayısının az olduğu küçük bir kasabada dünyaya gözlerini açmıştı. Bu günlerde bir köy havası almak, ne kadar da iyi gelirdi ikimize.