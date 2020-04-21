BİST98.090-0,87EURO7,550,19USD6,970,42ALTIN379,390,24
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerAna Sayfa Haberleri Kent eş anlamlısı nedir? Kent kelimesinin eş anlamı olan sözcükler
    ABONE OL
    21.04.2020 - 12:05 |

    Kent eş anlamlısı nedir? Kent kelimesinin eş anlamı olan sözcükler

    Kent, dilimizde en sık kullanılmakta olan kelimelerden bir tanesidir. Anlam özellikleri bakımından sıkça tercih edilmekte olan kent kelimesinin anlamını öğrenebilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kent ne demek, kent kelimesinin eş anlamlısı, TDK'ya göre kent nedir? Sizler için derledik.

    Kent eş anlamlısı nedir? Kent kelimesinin eş anlamı olan sözcükler

    Farsça'dan dilimize yerleşmiş olan kent kelimesinin anlamı; il veya ilçeden büyük yerleşim birimidir, tarımsal etkinlikleri bulunmaz.

    Kent Eş Anlamlısı Nedir?
    TDK'ye göre; 'kent, köy ve bucaktan büyük, insanların geçimlerini genellikle ticaret, sanayi ve hizmet sektörleri ile sağlamakta oldukları büyük yerleşim birimlerine verilen isimdir. Şehirden farkı, nüfusun az olmasıdır. Kent kelimesinin zıt anlamlısı bulunmamakla beraber, eş anlamlısı 'köy' veya 'şehir'dir.

    Kent Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?
    Farklı kaynaklara göre, kent kelimesinin farklı eş anlamlıları da bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; kasaba ve sitedir. Tüm bu anlamdaş kelimeler, birbiri yerine rahatlıkla kullanılabilmektedir. Kent kelimesi eş anlamlılarına verilebilecek bazı örnekler şu şekildedir; İnsan sayısının az olduğu küçük bir kasabada dünyaya gözlerini açmıştı. Bu günlerde bir köy havası almak, ne kadar da iyi gelirdi ikimize.

    Survivor'da ihraç getiren kavga! Acun Ilıcalı'dan flaş açıklamaTV8'in ilgiyle izlenen yarışması 'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler''in son bölümü, olay yaratan görüntülere sahne oldu. İzleyenlerin aklına "diskalifiye mi olacaklar" sorusunu getiren kavga sonrası Acun Ilıcalı, iki fenomen yarışmacı ile ilgili kararını açıkladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Van'da askeri araç devrildi: 6 yaralı

    Van'da askeri araç devrildi: 6 yaralı

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Valilik açıkladı! Bugün itibari ile giriş çıkış yasak

    Valilik açıkladı! Bugün itibari ile giriş çıkış yasak

    Sıradaki Haber