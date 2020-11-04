365 gün yaşayan stat

Türkiye’nin dört bir yanına statlar inşa edilirken, en büyük temennilerden biri de, “Yaşayan bir stat” oluşturma fikridir. Ama bu Sakarya’da hayallerde kalmadı. Bugün artık sporcuların çalışabildiği bir merkez olarak kentte yerini aldı.

Şehrin en büyük spor yatırımı olarak kentini gösteren stat, yılda 22 gün kullanılması yerine 365 gün hazır olarak sporcuları kucaklıyor. 22 salondan oluşan alt kısımda bütün branşlar için çalışma imkanı sunuluyor. Ayrıca stadın kale arkası bölümünün altı da, “Spor Lisesi” olarak ayırıldı. Öğrenciler 13 derslikle öğrenimlerini görecek, stat içinde de pratik çalışmalarını gerçekleştirecek.

Stadın altında ayrıca Türkiye’nin en uzun kapalı atletizm pisti hayata geçirildi. İçerisinde 100 metre uzunluğunda 6 kulvar, uzun ve üç adım atlama kum

havuzu, 2 adet sırıkla yüksek atlama sektörü, 1 adet yüksek atlama sektörü, teknik atış yapılabilecek atma sektörü ve filesi 2 adet giyinme odası ile 250 metrekarelik ağırlık salonu yer alıyor.

Bu konuda oldukça emek veren Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, bu projeyle Türkiye’ye örnek olacak bir girişimde bulunduklarını dile getirdi.

Böyle bir stadın tek eksiği, isminin başına gelecek bir sponsor... Sakarya, ticari olarak birçok fabrikaya ev sahipliği yapsa da, stadın henüz bir sponsoru bulunmuyor. Bunu gerçekleştirebilse, Sakarya’nın sporuna önemli bir mali kaynak aktarılmış olacak.