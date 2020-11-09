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    09.11.2020 - 07:00 |

    AB içinde markalı dolaşımın kapısı

    Balıkesir’in hemen her ilçesi; tarım, turizm, enerji gibi ciddi güç alanlarında öne çıkıyor. Kuşkusuz dünyada bir marka olarak ‘Ayvalık’ın adını anmadan Balıkesir dizisi eksik kalır.

    AB içinde markalı dolaşımın kapısı

     

    Ayvalık yurt içinde hem zeytinyağı, hem de önemli bir turizm markası olarak tanınıyor. Dünyada ise zeytinyağı konusunda kalitesine büyük bir güven var. Türkiye’de bu alanda üretim yapanların merkezi de Ayvalık. Coğrafi işaret tescili alan Ayvalık zeytinyağının tanıtımı, yararları, markalaşma yolculuğunda önemli pay sahibi olan Ayvalık Ticaret Odası, şehrin ve ilçenin tüm paydaşlarıyla zeytinyağına AB tescili alınması konusunda da öncü çalışmalar yapıyor.

    Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, “Ayvalık zeytinyağı, Türkiye’de sayılı ürünler arasına girerek AB’ye tescil edilmesi teklif edilecek coğrafi işaretli ürün olarak kabul edildi. AB tescili, AB pazarlarında serbest dolaşım hakkı getiriyor. Ambalajlı olarak Ayvalık zeytinyağımızın; markalı olarak satışı sağlanmış olacak” diye konuştu.

    Deniz altı zengin

    Ayvalık’ın turizmden ticarete bölgeden önemli bir kapı da açtığını anlatan Başkan Büyükçıvgın, tarihi ve kültürel varlıklarıyla da dünya çapında ilgi gördüğünü hatırlattı. Büyükçıvgın, şu bilgileri paylaştı:

    “Gümrük kapımız, Midilli Adası’na ve oradan Avrupa’ya açılıyor. Ticaret odamızda vize ofisi kurarak hizmet vermeye başladık. Bu sayede iki ülke arasında karşılıklı turizm ve ticaretin daha da güçlendiğini görüyoruz. Mesela zeytinyağı makineleri, mutfak mobilyası, inşaat malzemeleri gibi alanlarda ihracat artıyor. Turizmdeki önemli konumu da giderek pekişiyor. Ayvalık’ın denizaltı zenginliği de dünyaca ünlü. Dünyada kırmızı mercanlara sahip üç bölgeden biridir. Çeşitli dalış okullarımız vasıtasıyla bu güzellikler yerli ve yabancı konuklarımızla buluşturuyoruz. Rüzgarlar kenti olarak sörfün de geliştiğini görüyoruz. Alternatif turizm modelleriyle büyüme sürecek.”

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