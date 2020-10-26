Akdeniz’den 3 kıtaya çelik boru üretiyor

Hatboru Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılıçlar, “Nerede bir altyapı projesi, liman inşaatı veya enerji projesi varsa biz oradayız” diyor.

Şirket kuruluşunun 1964 yılına dayandığını belirten Kılıçlar, “1993 yılında firmayı devraldığımızda farklı bir isimle bölge çiftçilerine yönelik yağmurlama sistemleri ve sondaj borusu imalatı yapan 9 kişinin çalıştığı 150 metrekarelik bir atölyeydi. Makine, tesis yatırımlarıyla 2004 yılına geldiğimizde Hatboru markasıyla petrol, doğal gaz, içme suyu, sulama suyu ve konstrüksiyon boruları imalatı yapan ve ürünlerini ihraç eden bir firma haline geldik” ifadelerini kullandı.

200 bin ton üretim

Proje bazlı üretim yaptıklarını söyleyen Kılıçlar, yıllık üretim kapasitelerinin 200 bin ton olduğunu kaydediyor. Çelik boru üretiminde 2019 yılı cirosunun 370 milyon lira olduğunu dile getiren Kılıçlar, şöyle devam ediyor: “Cironun yarısını ihracat gelirleri oluşturuyor. Bu yıla elbette hedeflerimizi artırarak girdik. Fakat pandemi, düşen petrol fiyatları herkes gibi bizi de etkiledi. Tüm bu gelişmelerden sonra en önemli hedefimiz mevcudu korumaktı ve bunu da başardık.” Şu ana kadar üç kıtada 40 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Kılıçlar, “Ürettiğimiz ürün nedeniyle ihracat yaptığımız ülkeler her yıl değişkenlik gösterebiliyor. Suriye savaşıyla kapanan yollar, Amerika’da ek vergi gibi sorunlar nedeniyle her yıl yeni pazarlara yönelmemiz kaçınılmaz oluyor” diyor.

Şehrin konumu çok avantajlı

Mehmet Kılıçlar, ‘Hatay’ın yatırımcıya avantajları nedir?’ sorumuzu şöyle yanıtlıyor:

“Hatay konum itibarıyla lojistik anlamda çok önemli bir noktada yer alıyor. Taşımacılığın da gelişmiş olması bizim gibi nakliyenin hatrı sayılır bir pay aldığı işlerde yadsınamaz bir avantaj. Bununla birlikte kalabalık nüfus hem önemli bir pazar hem de iş gücü potansiyeli oluşturuyor. Hatay aynı zamanda Türkiye’de çelik sektörünün de merkezi konumunda, haliyle ham maddeye yakınlık çeliğe dayalı işlerde maliyet avantajı sağlıyor.”

‘Odak noktamız boru’

“Bütün yatırımlarımızın odağında boru var” diyen Mehmet Kılıçlar, şöyle anlattı: “Spiral kaynaklı çelik boru imalatı, PVC sondaj borusu imalatı, borulu çelik konstrüksiyon imalatının yanı sıra dikişsiz petrol-doğal gaz sondaj borularının tedariğini yapıyoruz, aynı zamanda bu borulara servis hizmeti sağlıyoruz."