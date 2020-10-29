Ankutsan ihracatı artırmayı planlıyor

Bu yıl Ankutsan’ın hedefinde 40.5 milyon dolarlık ihracat yapmak var. 60’ı aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren şirketin hedefinde Malezya, Singapur gibi yeni pazarlar bulunuyor.

Yüzde 32 büyüdü

Ankutsan Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kesgi, “İki kurucu ortak doğma büyüme Antalyalıyız. Şirketimizi kurmaya karar vermeden önce Antalya’da farklı işler yapan iki dosttuk. Satılan bir kutu atölyesinden haberdar olma hikayesi ile başlayan serüvenin Antalya’da başlamasında tabii ki bölgedeki oluklu mukavva sektörüne olan ihtiyaç ve bu ihtiyacı karşılayacak firmaların yeterli sayıda olmaması da belirleyici oldu” diyor. Kesgi, şöyle anlatıyor:

“Üretimimizin yaklaşık yüzde 30’u ihracata gidiyor. Mersin fabrikamız ihracat üssümüz konumundaydı. Artan pazar ihtiyaçlarına da cevap verebilmek adına ek olarak yeni ihracat üssümüz Tekirdağ Çerkezköy lokasyonumuz olacak.”

İlk yarıda yüzde 32 büyüdüklerini aktaran Kesgi, bu yıl toplam yüzde 45 büyüme ile 1.1 milyar liralık ciro hedeflediklerini belirtiyor. Kesgi, 2017’de kurdukları onaylı Ar-Ge merkezinde 18 araştırmacı bulunduğunu kaydediyor. Kutu makine yatırımlarının sürdüğünü belirten Kesgi, “Yeni kutu makineleri siparişlerimizin üçü bu yıl sonuna kadar devreye alınacak. Diğer ikisini de 2021 yılı ilk çeyreğinde devreye almış olacağız. Adana Kağıt Fabrikamızda ek olarak ikinci kâğıt makinesi yatırımı için çalışmalara başladık” ifadesini kullanıyor.