Antep’te üretim ve ihracat tam gaz

Türkiye’de sanayi denince ilk akla gelen şehirlerden biri, Gaziantep. Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesine sahip. Girişimci bir kent olan Antep ekonomisinde tekstil ve gıda öne çıkıyor. Özellikle pandemi döneminde koruyucu tekstil şehri gözde hale getirdi. Şehir ihracatta da rekora imza atıyor. En fazla ihracat yapan 10 il arasında Ocak-Eylül döneminde ihracatını artıran tek il oldu. Eylül itibariyle de ihracatta 5. sırada yer aldı. Baklavayla özdeşleşen şehirde pandemiye karşın ciroların yüzde 70’lere çıktığı da belirtiliyor.

ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, şehrin salgın sürecinde de sanayinin, üretimin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, “Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesine sahip kentimizde binin üzerinde işletme faaliyet gösteriyor. 180 bin kişi istihdam ediliyor. Gaziantep bu gücüyle kriz dönemlerinde de her zaman ülkemizin itici gücü, sorumluluk alan ve çözüm üreten şehri olmuştur” dedi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte geldiğimiz süreçte yaşanılan zorlukların üstesinden gelmenin kolay olmadığını dile getiren Ünverdi, “Birinci önceliğimiz sağlık olmak üzere, ekonomimizi de ayakta tutmak ve sürdürülebilir kılmak durumundayız. Tüm ülkeler sağlık başta olmak üzere ekonomik anlamda Kovid-19’un etkilerini en az kayıpla atlatmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Ülke ekonomileri ayakta kalmak için tüm kaynaklarını seferber ederek bu süreci atlatmaya çalışıyor. Salgının etkisiyle ‘yeni dünya düzeninin’ ilk adımları atılıyor. Bu süreçten güçlü çıkanlar geleceğin öncü aktörleri olacak” yorumunu yaptı.

MASKEDE İLK SIRADA

Ünverdi, şehrin güçlü olduğu gıda ürünleri ile koruyucu maske ve tulum yapımında kullanılan kumaşların üretiminin çok stratejik hale geldiğini de kaydederek, şunları söyledi:

“Şehrimiz ‘nonwoven’ üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer almakta olup koruyucu amaçlı maske, tulum ve benzeri ürünlerde kullanılan dokusuz-örgüsüz kumaşların yüzde 85’i Gaziantep’te üretiliyor. Bununla birlikte bu kumaşların konfeksiyon işlemleri de ilimizde yapılıyor. Tekstilden sonra kentimizde ikinci sırada gıda sektörü geliyor. Türkiye makarna üretiminin yüzde 55’i, irmiğin yüzde 63’ü, rafine ayçiçek yağının yüzde 24’ünü gerçekleştiren şehrimiz, bu sektörlerde ülkemizde en fazla üretim yapan il konumunda. Buğday ve un üretiminde de üçüncü sıradayız. Makarna üretiminde Avrupa ikincisiyiz ve gıdaya bağlı ambalaj sanayinde önemli bir yere sahibiz. Salgın sürecinde temel ihtiyaçların karşılanmasında Gaziantep merkez üs görevi üstlenmiştir.“

REKORA KOŞUYOR

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, salgının etkisiyle mart ayında başlayan ihracattaki düşüşün haziranda ise artıya geçtiğini kaydetti. Ünverdi, “Uluslararası pazarda yaşanan olumsuzluklara karşın Gaziantep bu süreçte büyük başarılara imza attı. En son açıklanan eylül ayı ihracatında aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştık. En fazla ihracat yapan 10 il arasında Ocak-Eylül döneminde ihracatını artıran tek il Gaziantep oldu. Eylül itibariyle Gaziantep ihracatta 5. sırada yer aldı. Bu rakamların başkahramanları tabi ki sanayicilerimiz, ihracatçılarımız ve çalışanlarımız” dedi.