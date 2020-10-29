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    29.10.2020 - 07:00 |

    Ares’ten askeri projelere destek

    Küçük gezi teknesi, yat imalatlarıyla 2006 yılında faaliyete başlayan Ares Tersanecilik, alınan stratejik değişim kararıyla askeri ve yarı askeri tekne ile iş teknesi alanında uzmanlaşıyor.

    Ares’ten askeri projelere destek

    Ares Tersanecilik uluslararası savunma sanayii firması olma yolunda hızla ilerliyor. İhracat yaptığı ülkeler arasında Katar, Umman, Bahreyn, Nijerya, Gürcistan, Tanzanya, KKTC, Türkmenistan yer alıyor. Şirket, milli askeri projelerde de Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Teşkilatına destek veriyor.

    Ares Tersanecilik Genel Müdürü Özgün Utku Alanç, kendi alanında dünya rekoru olabilecek seri üretim halinde Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı için 105 adet, Emniyet Genel Müdürlüğü için de 17 botluk ihtiyacın ilave edilmesiyle 122 adet bot üretimi yapacaklarını belirtiyor.

    Teslimlerin 5 yıl içinde süreceğini söyleyen Alanç, “Botlar, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele, arama-kurtarma çalışmaları ve emniyet faaliyetleri gibi görevlerde hizmet verecek” diyor.

    Umman’a bot

    Umman Sahil Güvenlik Teşkilatı ihtiyaçları kapsamında 14 adet 26 metre boylu ARES 85 HERCULES Çok Maksatlı Süratli Karakol Botu projesinde 6’ncı ve 7’nci botun inşasına devam ettiklerini de belirten Alanç, “Yaklaşık 2.5 yıllık bir inşa takvimi dahilinde 14 botun teslimatını tamamlayacağız” diyor.

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