Atıkların ‘sanatsal’ dönüşümü

Nilay Gündüz Emek, panikatak rahatsızlığı nedeniyle evde geçirdiği dönemlerde hobi olarak resim ve tasarımlarla ilgilenmeye başlamış. Ancak bu hobi onun için zamanla bir mesleğe dönüşmüş. Emek, Gaziantep’te kurduğu Nilayen ve Metaliche isimli markalarla atık maddeleri ve demiri işleyerek bunları birer sanat eserine dönüştürüyor. Aynı zamanda kurduğu bu atölyelerle özellikle kadınlara istihdam sağlıyor. Emek, “Kadınların toplumda birçok alanda dezavantajlı olmaları beni yaralayan bir konu. Sanatçı bakış açılarını keşfetmek, onlar için ne kadar değerli olduklarını hissetmelerine yardımcı olmak benim için önemli bir motivasyon kaynağıdır” diyor. Sağladığı iş imkanlarıyla ve yaptığı eserlerle Gaziantep’in kültür sanat hayatına katkıda bulunan Nilay Gündüz Emek ile sanatı hakkında konuştuk.

- Sanat hayatınıza nasıl başladınız?

Küçük yaşlarda aldığım tiyatro eğitimleri ve şan dersleri ile oyuncu ve korist oldum. Bu bölgede bu tür meslekler pek kabul görmezdi. Özellikle kadın olmanın da dezavantajları eklenince beni zorlu bir süreç bekliyordu. Ancak yine de sanata olan tutkum bu zorlu süreci kabul ederek yola devam etmem konusunda beni motive etti. Netice de bu mesleği seçen aslında biz değiliz. Çünkü sanat var olmak istediği kişiyi kendisi seçer. Bize düşense kendimizi keşfetmektir.

‘Hobi olarak başladı’

- Sonrasında resim ve tasarım alanında devam etmişsiniz...

Küçük yaşlarda atıkları biriktirme merakım vardı. Küçük çalışmalar yaparak onları oyun gibi görürdüm. Daha ileri yaşlarda geçirdiğim birtakım rahatsızlıkları rehabilite etmek amacıyla hobi olarak başladığım çalışmalar zaman içinde mesleğe dönüştü. Belki tiyatro oyunculuğu yapamadım ama hikâyeleri tablolar üzerinde anlatabileceğimi düşündüm. Bu hikâyeler zamanla markaların ilgisini çekti ve markaların hikâyelerini anlatarak sanatımı zenginleştirdim.

- Sanatınızı nasıl tanımlarsınız? Eserlerinizde nelerden ilham alırsınız?

Sanatçı hangi dalda olursa olsun dönemin izlenimcisidir. Elbette insanların yaşantısı en büyük ilham kaynağıdır. Ben de kendimce ortaya koyduğum teknikle önce atıklara anlam yükledim. Şifrelerimi çeşitli atıklar, sonra da metal atıklar oluşturdu. Atıkların dili geçmişi anlatmaya daha el verişli. Çünkü bir yaşanmışlık hikâyeleri var. Metaller ise soğuk duran ama sıcakla ve emekle şekil alan bir materyal. Kullandığım objelerle gözlemlerimi aktardığım hikâyeler birleşince güzel eserler ortaya çıkıyor. Sanat geleceğe bırakılan en önemli mirastır.

‘KENTE ÖZEL BİR SANAT’

- Atık maddeleri geri dönüştürerek yeni eserler ortaya çıkarıyorsunuz. Fıstık kabuğu da bunlardan biri. Bu fikir nasıl ortaya çıktı?

Fıstık yaşamış olduğum kentin önemli bir sembolü ve gelir kaynağı. Gaziantep, gastronomi yönünden tescilli bir memleket. Mutfaklarımızda pişen birçok çeşidimizin içinde daha çok tatlılarda, ama yemeklerde de kullanılan bir mahsul. Dolayısıyla kentimin topraklarından çıkan bu doğal atık benim için önemli bir hammadde oldu. Gastronominin yanı sıra Roma döneminden bizlere kalan mozaik sanatından, fıstık kabuklarıyla farklı bir teknik oluşturdum. Kente özel bir sanat haline gelmesiyle bu tekniğin adına Nilayen sanatı ismi verildi.

- Nilayen ve Metaliche isminde iki markanız var. Ve bu markalarınızın çatısındaki atölyelerde kadınlara iş olanağı sağlıyorsunuz hem de sanatınızı öğretiyorsunuz...

Ben kentime yeni bir teknik kazandırıp yeni istihdam alanları oluşturduğum için mutluyum. Elbette bu tekniği yaşatmak için bir çok kişiyi yetiştireceğim. Kadınların toplumda bir çok alanda dezavantajlı olmaları beni yaralayan bir konu. Sanatçı bakış açılarını keşfetmek, onlar için ne kadar değerli olduklarını hissetmelerine yardımcı olmak benim için önemli bir motivasyon kaynağı.

‘SANATA İLGİ YETERSİZ’

- Gaziantep’teki kültür sanat etkinliklerinden bahsedersek şehirdeki gençlerin sanata olan ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kentimizde açılan sanat kursları elbette ilgileri artırdı. Ancak bunlar sadece hobi alanı olarak kalıyor. Bu alanda kendini yetiştirmek isteyen gençler zaten yetenek sınavlarına girerek yüksek öğrenimle alanlarında ilerliyor. Ancak sanata olan ilgiyi yeterli bulmuyorum.