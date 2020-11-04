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    04.11.2020 - 07:00 |

    Ayvada lider

    Sakarya’nın başı çektiği tarımsal ürünlerde fındık, hububat, meyve-sebze geliyor.

    Ayvada lider

    Fındık Sakarya’da yaklaşık 750 bin dönüm alanda yetiştiriliyor. 20’yi aşkın firma üretim yapıyor. Toplam kabuklu fındık işleme kapasitesi yıllık yaklaşık 2 milyon 300 bin ton civarında. Öte yandan şehir ayva üretiminde de Türkiye’de lider konumunda. Ayva üretimiyle Geyve ilçesi öne çıkıyor. Geyve Ziraat Odası’ndan alınan bilgilere göre, bu yıl ayvada 70 bin ton rekolte bekleniyor ve ürünlerin yüzde 50’sinin dalında satıldığı belirtiliyor. Geyve’den ayva Almanya, Hollanda, Rusya gibi ülkelere gönderiliyor.

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