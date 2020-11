Balıkesir kuzusunu takip edin!

Şehrin hemen her mahallesi tarımsal üretime, hayvancılığa katkı sunuyor. Balıkesir; beyaz et üretiminde Türkiye üçüncüsü, kırmızı et ve yumurta üretiminde dördüncü, süt üretiminde beşinci sırada bulunurken, salçalık domateste Türkiye dördüncüsü, çeltikte üçüncü, çavdarda dördüncü sırada yer alıyor.

Büyükbaş ve küçükbaş ile yumurta tavuğu varlığında ilk sıralarda.

‘Kuzum Benim’

‘Çay ve fındık haricinde tarımın her türünde üreticiyiz’ diyen Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, şehrin potansiyelini oldukça iyi anlatıyor. Balıkesir, tüm paydaşlarıyla hem üreticiye katkı sunacak, hem de tüketiciye gıda güvenliğinde yeni bir aşama getirecek ‘Kuzum Benim’ projesini başlattı. Projenin detaylarını Erdoğmuş, anlatıyor:

“Coğrafi işareti olan Balıkesir kuzusu eti; yani kıvırcık ve merinos ırkları ile melezleri; Balıkesir Tarım il ve ilçe müdürlükleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile imzaladığımız protokol kapsamında sistemimize dahil ediliyor. 8 bin üreticimize belgelerini verdik. Sistemden anlık olarak nerede kesim yapıldığı, üreticisi gibi tüm bilgiler görülebilecek. Borsamız ile anlaşmalı yerel ulusal ve marketlere restoranlara kadar karkas ‘Balıkesir Kuzu Eti’ ulaşacak. Nihai tüketici, akıllı telefonlarından satın aldığı etin tüm geçmişini takip edebilir.“

‘Ata tohum kullanmalı’

Balıkesir, tarım ve hayvancılıkta da bir marka şehir olarak konumlandırılıyor. Şehrin 585 milyon dolarlık ihracatının yüzde 37’si tarıma dayalı ürünlerden oluşuyor.

Ersin Erdoğmuş, hem gıda güvenliğinin ve sürdürülebilir bir üretim anlayışı sağlanması, hem de ihracata katkı için Türkiye’nin güçlü bir potansiyeli olduğuna dikkat çekiyor. Bu potansiyelin en iyi şekilde kullanılabilmesi için milli bir tarım politikası hazırlanıp uygulanması gereğine vurgu yapan Erdoğmuş, şöyle devam ediyor:

“Aile işletmelerine pozitif ayrım, ata tohumların kullanımı, kadın ve genç çiftçiye destek, arazi toplulaştırma, üretim planlaması, girdi maliyetlerine katkı gibi çözümlerle potansiyelimizi en iyi şekilde kullanmak üzere üretim teşvik edilmeli.”