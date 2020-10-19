‘Başarıya aç bir şehir’

Konya’yı bir futbol şehri olarak nitelendiren Kartal, bakın orayı bize nasıl anlatıyor?

“Gerçekten bir futbol şehri... Tesisleri, çalışma ortamı mükemmel ötesi. Futbolda başarıya aç bir kent. Süper Lig’de üst sıraları zorlayacak bir takımdır Konya... Bunu gerçekleştirecek her donanıma sahip. Yönetici ve taraftarlarımız bize müthiş destek veriyorlar. Elbette pandemi nedeniyle taraftarlarımıza kavuşamıyoruz. Keşke olsalar, maçları hep beraber, pozitif enerjiyle 42 bin kişiyle oynasak. Evet maçlara gelemiyorlar, ne var ki, sosyal ve yerel medyada müthiş bir destek veriyorlar, saygı duyuyorlar. Bize de düşen görev Konyaspor’u layık olduğu yere, yani Avrupa’ya taşımaktır. Konya’ya Avrupa yakışır, bu potansiyel fazlasıyla var. Biz de ekip olarak buna katkı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz...”