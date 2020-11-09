Büyük marka atağı

Sanayi, turizm, enerji, tarım, gastronomi merkezi Balıkesir, Türkiye’nin gelecek hedeflerine pek çok koldan aynı anda katkı veriyor. Hatta geleceği yazacak tarım ve enerjinin vazgeçilmez bir gelişim bölgesi olan Balıkesir, bu konuda mevcut ve gelecek yatırımlara da hazırlığıyla dikkat çekiyor.

Gelişim alanlarında ‘marka’ şehir olmak için şehrin paydaşları tarafından topyekûn atak da başlatıldı. Zenginliklerini tüm dünyaya tanıtmak için harekete geçen şehirde, bu kapsamda yeni yatırımlar da planlanıyor.

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı güçlerini ‘Marka Şehir Balıkesir’ projesi için birleştirdi.

Bu sayede turizm, coğrafi işaretli ürün, gastronomi gibi konularda yapılacak çalışmalar; sanayide yeni yatırım ve yatırımcıyı çekecek sistemler tam bir koordinasyon ile yürütülecek. Şehrin kültür, sanat, sosyal yaşam gelişmişliğini artırmak, altyapısını düzenlemek, yeni iş imkanları oluşturmak üzerine yoğunlaşılacak. Projenin hedeflenen süresi 5 yıl olarak belirlenirken, projenin ilk yılı için yaklaşık 1.5 milyon lira bütçe ayrıldı.

Seçkin destinasyon

Yetişmiş iş gücü, çok alternatifli kara - hava - deniz ulaşımı, zengin yer altı ve yer üstü kaynakları, sanayi merkezlerine ve metropollere olan yakınlığı ve yetişmiş iş gücüyle Balıkesir sürdürülebilir yatırımlara ev sahipliği yapmak adına öne çıkıyor. Şehrin hedefinde ise; yeni yatırımlar konusunda bir cazibe merkezi haline gelen Türkiye’de, Balıkesir’in daha fazla rol almasını sağlamak amacıyla mevcut yatırım ortamının tanıtılması çalışmaları var.

Şehirde gıda ürünleri, yem imalatı, tekstil, maden, ağaç ve orman ürünleri, seramik, kimya ve plastik, metal ürünleri, makine ve teçhizat, elektrik - elektronik ve motorlu taşıt parçaları gibi pek çok önemli sanayi kolunda üretim bulunuyor. Balıkesir, bölgesel teşvikler kapsamında yatırımcıya çeşitli muafiyetlerle fırsatlar da tanıyor.

İki denize komşu altı ilden biri olan Balıkesir, ‘UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na dahil olurken, ayrıca Avrupa Komisyonu tarafından gerçekleştirilen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Yarışması (EDEN - European Destinations of Excellence) kapsamında Avrupa’nın seçkin destinasyonları arasında da bulunuyor.

Rüzgâr şehri...

Türkiye’nin yenilenebilir enerji gücünün rüzgarlar şehri olarak tanımlanan Balıkesir bulunduğu bölge ile rüzgar, biyokütle, biyogaz, güneş enerjisi ve jeotermal enerji üretimi açısından büyük bir potansiyele sahip. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) verilerine göre Rüzgar Enerjisi Santralleri’nin (RES) kurulu güç bakımından (MW) illere göre dağılımına bakıldığında İzmir’den sonra en çok yatırım Balıkesir’de bulunuyor. Türkiye’nin rüzgâr enerjisi kurulu gücü mevcutta 8 bin 288 MW’a ulaştı.