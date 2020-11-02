Büyük yatırımlara öncü

Özak Tekstil Başkanı Ahmet Akbalık, 2010’larda bölgenin özellikle terör olayları ve yakın coğrafyasında yaşanan sıkıntılarla büyük sorunlar yaşadığını hatırlatırken, bu dönemde hükümetin önemli bir yatırım ve istihdam stratejisi izlediğini söyledi. Akbalık, bu süreçte bölgenin en büyük yatırımlarından birini hayata geçirerek pek çok yatırımın da şehre gelmesine önayak olduklarını ifade ederken, şunları söyledi:

“Hükümetin bölgeye teşvikleri ve yatırım ortamını canlandırma çalışmalarında bölgeye ilk giden bendim. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekiliydim. Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) projesini de geliştirdik. OSB’den aldığımız 400 dönüm arazi şirketlere yatırım ve istihdam yaratma karşılığında bedelsiz sağlandı. Biz 200 kişiyle başladık şimdi 1100 istihdamımız var. Mesela Malatya’daki yatırımımızı büyütebilirdik, yeni yatırım yapabilirdik. Ama bahsettiğim dönemdeki konjonktür, kamu ve özel sektöre de sorumluluk yüklüyordu.”

Önce eğitim

Şanlıurfa’da yatırım yapmaktan memnun olduklarını anlatan Ahmet Akbalık, yatırımdan önce bölgeye tekstil alanında eğitim götürdüklerini; nitelikli eleman açığını eğitim akademileri ile giderdiklerini söyledi.