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    HaberlerAnadolu Kaplanları Haberleri Denizli’de üretti distribütörlük veriyor
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    03.11.2020 - 07:00 |

    Denizli’de üretti distribütörlük veriyor

    Denizli Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) yatırım merkezi olması için önayak olan İkiler Otomotiv, bölgedeki üretim gücüyle dünyaya yerli filtre tedariki sağlıyor.

    Denizli’de üretti distribütörlük veriyor

     

    Tescilli üretimlerinin distribütörlük verecek önemli bir marka haline de getirdiklerini anlatan İkiler Otomotiv sahiplerinden Tahir Örikli, 40 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Butik bir üretim yaparken Çardak OSB ile büyük bir yatırıma başladıklarını anlatan Örikli, “Yapılalı 23 yıl olan OSB’yi hareketlendiren biz olduk. OSB’nin 20. yılında ilk fabrikayı biz yaptık. Buraya yeni gelen yatırımcıları da teşvik ettik. Aynı zamanda OSB’nin başkan yardımcısı olarak da yatırım nasıl yapılır, yönlendirdik. 5 tane aktif firma var. 11 firmaya daha yatırım için arsa tahsis edildi. Ege Bölgesi’nde son 10 yılda sıfırdan yapılan tek yatırımız diyebiliriz. Otomotiv filtreleri üretiyoruz. Trenden uçağa kadar kullanılabiliyor. 4 milyon dolarlık yeni yatırıma da başladık” dedi.

    Büyümeye devam

    Dünyada bireysel araç talebinde artışın devam edeceğini öngördüklerini anlatan Örikli, otomotivde büyümeyi sürdüreceklerini söyledi. Örikli, “Hem bölgeye katkı sağlamak, hem de tescilli markalı üretimimizi dünya ile kesintisiz buluşturmak istiyoruz. 230 istihdamımız var. Yeni yatırımla 40 kişi daha istihdam edeceğiz. Fason üretim yapmıyoruz, marka yaratıyoruz. Ülkemizin geleceğini de markalı üretimde görüyoruz” diye konuştu.

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