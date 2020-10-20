Doğu Anadolu Bölgesi’nin parlayan yıldızı: Anlı şanlı Van

Doğu Anadolu Bölgesi’nin ekonomide parlayan yıldızı Van. Tarihi, kültürü, yeraltı kaynakları, doğal zenginlikleri, tarımı, hayvancılığı, turizmi ve ticaret kapasitesi ile bölgenin öne çıkan şehri. Tarihi İpekyolu’nun kavşak noktasında yer alıyor. Genç, enerjik ve kalifiye iş gücü ile de Türkiye’nin gelişmeye ve büyümeye en uygun illeri arasında bulunuyor. Turizm ve ticaret şehrin ana ekonomik kolları. Pandemide her ikisi de yara aldı. İran’la sınırın kapanması ve pandemi nedeniyle yurtiçi ve yurtdışından gelen turist sayısındaki ciddi düşüş iki sektörü de zora soktu. Ancak toparlanma sinyalleri geliyor. Şehirde bir organize sanayi bölgesi var. Van ve organize sanayi bölgesi, karma bir üretim ve yüksek kapasiteli bir ticari yapı arz ediyor. İmalat ve tarım sanayi, inşaat sektörünün ihtiyaç duyacağı her kalem, kimya, gıda, medikal, ahşap, mobilya, yalıtım gibi birçok sektörde üretim yapılıyor. Şehirde öne çıkan diğer bir sektör ise hayvancılık.

Sınır kapısı açılmalı

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, Kovid-19 salgınının dünya ekonomilerinde yarattığı tahribatı şehrin de hissettiğini belirterek, “Talepte yaşanan daralma, üretim ve ticari hareketliliğin durgunlaşmasına yol açtı. Pandemi kaynaklı kısıtlamalar, yasaklar özellikle orta ve küçük ölçekli tacir, esnaf, sanatkâr ve hizmet sektörünü sıkıntıya soktu. Turizmin yaşamış olduğu sıkıntı ilimizde bir hayli ileri bir seviyede kendisini gösterdi. Bir sınır kenti olan ilimize bağlı gümrük kapılarının yaya ve mal ticaretine kapanması da ilimiz ticaretine ciddi bir şekilde yansımıştır” dedi. Bu süreçte hükümetin aldığı ekonomik önlemler, finansman destek paketlerinin bir nebze olsun etkisini gösterdiğini de kaydeden Aslan, “Reel sektörün ödemeler dengesinde çöküntü yaşanmasının önüne geçildi. İstihdam piyasasına sağlanan kolaylıklar, kısa çalışma ödenekleri, işsizlik destekleri bu sıkıntılı süreçte çalışanların işlerini kaybetmemesine olanak sağladı. Dezavantajlı gruplara sağlanan sosyal yardımlar insanlarımızın rahat bir yaşam sürdürmelerine imkân sağlamıştır. Bu sorunları kademeli bir şekilde çözmemiz gerekir.

Karar alıcılar, yetkililer tarafında her türlü önlem alınarak normal ticari, turizm ve eğitim faaliyetlerine geçilmelidir. Kurallara bağlı kalınarak yeni normal yaşam koşullarına geçilmelidir. Her bir birey sorumlu davranarak üretimin, ticaretin ve mali aktivitelerin eski aksiyonuna dönüşü sağlanmalıdır” diye konuştu.

Moral ve motivasyon

Mehmet Aslan, il sınırları içinde olan gümrük kapıları özellikle Kapıköy Gümrük Kapısı’nda gerekli önlemler ve tedbirler alınarak kontrollü bir şekilde ticari ve turistik geçişlere izin verilmesi gerektiğini de kaydederek, şunları söyledi: “Önlemlere ve tedbirlere uyularak hep beraber sorumlu davranarak yeni normal hayata ve bununla beraber ticari faaliyetlerimize geçmeyi sağlamalıyız. Van OSB olarak üretimin devamlılığı, istihdamın sürekliliği ve tedarik zincirinin işlerliği için kontrollü bir şekilde üretimlerimize ara vermeden devam ettik. Sürekli iş yerlerimizi kontrol ederek, kuralların ve önlemlerin önemine dikkat çekilerek üretimin devamlılığı sağlanmıştır. Yasak ve kısıtlama dönemlerinde yetkili kurumlardan gerekli izinler alınarak üretimin ve istihdamın sürekliliği sağlandı. İlimizin en büyük üretim üssü ve istihdam merkezi olan OSB’mizde pandemi sürecinde herhangi bir kapanma veya üretime ara verme vakası yaşanmadı. Özellikle bu süreci yönetimimiz ve ilin karar alıcılarıyla birlikte üreticiler ve yatırımcılar sürekli ziyaret edilerek, moral ve motivasyonları sağlandı.”

İSTİHDAM ARTACAK

Van ve organize sanayi bölgesinin karma bir üretim ve yüksek kapasiteli bir ticari yapı arz ettiğini dile getiren Mehmet Aslan, şöyle konuştu: “İmalat ve tarım sanayi, inşaat sektörünün ihtiyaç duyacağı her kalem, kimya, gıda, medikal, ahşap, mobilya, yalıtım gibi birçok sektörde üretim yapıyor.

Tarım, turizm, hayvancılık ve madencilik noktasında ciddi bir potansiyeli içinde barındıran ilimizin ticaret kapasitesi ülkenin en gözde illerinden biridir. İş gücü olarak istenilen düzeyde olmayan ilimize, özellikle istihdam yoğunluklu sektörlerin ilgisi bizi memnun ediyor. Kurulmuş olan ve yeni kurulacak tekstil bölgeleri ilimizi istihdam noktasında iyi bir yere taşıyacaktır. Hepimizin ortak dileği bu hastalığın, salgının hayatımızdan bir an evvel çıkıp gitmesidir. Herkesin işçinin, işverenin, eğitimcinin, öğrencinin yani her kesimin eski hayatına ve düzenine geri dönmesidir.”

YERLİ AKILLI MASKE

Korona virüsle mücadele için Vanlı mucitler de seferber oldu. Van’da yerli bir yazılım firması da akıllı maske üretimine imza atıyor. Van Teknokent’te bulunan Teklink A.Ş’nin kurucusu Mustafa Çalış, yapay zeka teknolijisini kullanarak geliştirdikleri maskenin modüler yapıya sahip olduğunu belirterek, “Modüler akıllı maske, ağız maskesi, gözlük, dijital ölçer ve nano örtü olmak üzere 4 parçadan oluşuyor. Parçalar bir arada ya da ayrı ayrı kullanılabileceği gibi numaralı gözlük kullananlar için maskenin gözlük aparatları değiştirilebiliyor. Koronavirüse karşı tam koruma sağlıyor. Maskemiz bünyesinde dijital ateş ölçer bulunduruyor. İstenildiğinde oluşturduğu verileri yapay zeka yazılımı sayesinde ilgili kurum bilgisayarlarıyla iletişime geçerek aktaracak” dedi. Çalış, maskenin geliştirilmesi için 10 kişilik ekibin çalıştığını ve seri üretime hazır olduklarını da aktardı. Mustafa Çalış “Dünyanın her yerinde birçok sektöre hitap edebilecek bir maske geliştirdik. Maskemiz, maden sektörü, kimyasal fabrikalar, itfaiyeler, laboratuvarlar ve hastaneler gibi birçok sektörde kullanılabilecek yapıya sahip. Yerli ve milli bir ürünü ülke ekonomisine kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.