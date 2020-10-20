Erek Beş Yıldız destek istiyor!

2010 yılında kurulmasına rağmen maddi imkansızlık nedeniyle çok fazla parlayamayan Erek Beş Yıldız, geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle liglerin tescil edilmesinin ardından 1. Lig’e yükseldi.

Bu başarısının ardından sponsor bulamazsa ligden çekilmek zorunda kalacaklarını açıklayan kulüp yöneticileri her şeye rağmen pes etmedi ve takımı ligde tutmaya karar verdi.

Yeni sezonun ilk maçına iki hafta önce çıkan mavi-beyazlılar, Ankara Hentbol İhtisas deplasmanından mağlubiyetle döndü.