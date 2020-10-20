85,65BİST1.2050.00EURO9.290.16USD7.880.13ALTIN482.40-0.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerAnadolu Kaplanları Haberleri Erek Beş Yıldız destek istiyor!
    ABONE OL
    20.10.2020 - 07:00 |

    Erek Beş Yıldız destek istiyor!

    Takım sporlarında bekleneni çok fazla veremeyen Van’da, Hentbol 1. Ligi’nde mücadele eden Erek Beş Yıldız Spor Kulübü kentte dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Erek Beş Yıldız destek istiyor!

     

    2010 yılında kurulmasına rağmen maddi imkansızlık nedeniyle çok fazla parlayamayan Erek Beş Yıldız, geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle liglerin tescil edilmesinin ardından 1. Lig’e yükseldi.

    Bu başarısının ardından sponsor bulamazsa ligden çekilmek zorunda kalacaklarını açıklayan kulüp yöneticileri her şeye rağmen pes etmedi ve takımı ligde tutmaya karar verdi.

    Yeni sezonun ilk maçına iki hafta önce çıkan mavi-beyazlılar, Ankara Hentbol İhtisas deplasmanından mağlubiyetle döndü.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bursa’da şafak operasyonu! Mahalle ablukaya alındı

    Bursa’da şafak operasyonu! Mahalle ablukaya alındı

    Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

    Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

    Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

    Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

    Yarıdan fazlası kusurlu

    Yarıdan fazlası kusurlu

    Sıradaki Haber