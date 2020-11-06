Fındık hareket sağladı yeni yatırımlar yolda

Trabzon… Doğu Karadeniz Bölgesi’nin cazibe merkezi. Fındık, çay ve tereyağı üssü. Önemli bir ticaret ve turizm merkezi. Bir yılda 4 milyona yaklaşan iç ve dış hat yolcusu ile Trabzon Uluslararası Havalimanı, Türkiye’nin en hareketli hava alanları arasına girdi. Trabzon limanı ise 10 milyonluk kapasiteye sahip. Uluslararası konteyner aktarma kapasitesi sürekli gelişiyor.

İhracatımız arttı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası(TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon’un Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren 14’üncü şehri olduğunu söyledi. İhracatın bu yılın ocak–ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış göstererek 677 milyon dolara ulaştığı bilgisini veren Hacısalihoğlu, “Fındık ve mamulleri, yaş meyve ve sebze ve su ürünleri en fazla ihraç ettiğimiz ürünler. Fındık sektöründe dünya pazarının yüzde 75’lik bölümünü Türkiye tek başına karşılıyor. Trabzon olarak ise ihracatın yüzde 38’ini tek başımıza yapıyoruz. Ege ve Akdeniz’in yaş sebze ve meyve ürünlerinin Rusya pazarına ihracatında kilit rol üstleniyoruz. Su ürünleri ihracatımız da geçen yıla göre yüzde 34 arttı. Alabalık ve somon çok talep görüyor. İhracatımızda sanayi ürünleri olarak da otomotiv yan sanayi, medikal ve tıbbi ürünler, değerli madenler ve işlenmiş altın gibi ürünler de önemli durumda” dedi. Yakın komşu ülkelere ciddi bir ticari hareketleri bulunduğunu da dile getiren Hacısalihoğlu, “Gürcistan, Azerbaycan, Türki Cumhuriyetler, Rusya, İran ve Irak gibi çevremizdeki ülkelerle dış ticaretimiz sürekli gelişiyor. Ayrıca Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleriyle de üyelerimizin ticareti artıyor. Yüzün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Yüksek dış ticaret birikimimiz var. Bir yılda yaklaşık 1.3 milyar dolar ihracat yapıyoruz” diye konuştu.

Yatırım Adası geliyor

Şehrin ulaşım ağının yanı sıra sağlık ve turizmde Türkiye’nin yükselen önemli bir bölgesi olduğunu da kaydeden Hacısalihoğlu, “Trabzon dört organize sanayi bölgesini üretim üssüne dönüştüren beşinci organize sanayi bölgesini harekete geçiren, ihracata yönelik güçlü bir sanayi üretimi yapan bir şehir. Türkiye’nin ilk Endüstri Bölgesi ve Yatırım Adası ile hedef büyüten Trabzon bu coğrafyada Türkiye’nin geleceğidir” ifadelerini kullandı.

Suat Hacısalihoğlu, turizmi de geliştirmek için çalıştıklarını aktararak, şunları söyledi: “Bunda da oldukça başarı sağladık. Yüksek harcama kapasitesine sahip turizm profili ile çalıştık. Ancak bu alanda yatırımlarımızı artırmalıyız. Trabzon’da 4 mevsim 12 ay turizm öngörüyoruz. Hedeflerimizi büyütmemiz gerekiyor. Salgın döneminde de iç turizmi daha öne çıkarmalıyız. Turizmde kazandığımız ivmeyle özellikle inşaat ve gayrimenkul sektöründe de Trabzon, Türkiye sıralamasında yabancılarla yapılan ticarette ilk 10 şehir arasında yer aldı. Buradaki başarımızın yanı sıra turizm sektöründe yoğun olarak bağlantımızın güçlü olduğu ülkelerle de ticaretimizin de kısmen başladığını gördük.”

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu: Demiryolunun müjdesini bekliyoruz

Hacısalihoğlu, artık Erzincan–Gümüşhane-Trabzon Demiryolu’nun yatırım programına alınması ve yapım ihalesi tarihinin müjdesini beklediklerini de dile getirdi. Hacısalihoğlu, Karadeniz’de arsa maliyetlerinin diğer bölgelere göre daha yüksek olduğuna da dikkat çekerek, “Altyapı giderlerinin fabrika kurulum maliyetlerini aştığı açıkça görülüyor. Bu büyük engel. Sorun bölgemizin arazisinin dağlık olması. Önerimiz Karadeniz’de yapılacak olan yatırımların arazisinin yerinde görülüp gerekli destek ve teşviklerin sağlanması yönünde” dedi.

Yeni projeler hayata geçiyor

Yeni yatırımların da hayata geçirildiğini aktaran Hacısalihoğlu, “Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi’mizin altyapısı büyük oranda tamamlandı. Bu merkezde yürütülecek çalışmalara da başlandı. Trabzon Gemi Üretim Sanayi’nde ciddi bir gelişme sağlandı. Trabzon Kongre ve Fuar Merkezi’miz modern bir proje olacak. Ülkemiz için de büyük bir yatırım olacak” dedi.