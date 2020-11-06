'Fındık sayesinde ticaret ayakta kaldı'

Arslantürk, “Son dönemde talebi fazla olan Arap ve Körfez ülkeleri turizmi nedeniyle yapılan konaklama yatırımları büyük bir sıkıntıya düştü. Pandemi süreci devam ettiği sürece de bu sorunun çözülmesi mümkün gözükmüyor” dedi.

Kolaylık sağlansın

Türkiye’nin en önemli ihraç ürünü olan fındığın yüzde 8-9’unun Trabzon’da üretilmesine karşın tüm ülke üretiminin yüzde 40’a yakın kısmının ihracatının şehirden yapıldığını kaydeden Arslantürk, şunları söyledi: “Bu da ticaretteki hareketliliğin çok fazla düşmemesini sağladı. Fındık ihracatının 1 milyar dolara yakın bölümü Trabzon’dan yapılıyor. 2019-2020 sezonunda Türkiye tarihinde 340 bin ton (680 bin ton kabuklu) ile en fazla fındık bu süreçte elde edildi. Bu konuda firmalara finansman noktasında gereken kolaylıklar ve ayrıcalıklar sağlanmalı. Pandemiyi kırsalda ve köylerinde geçirmeyi tercih edenlerin tarım alanlarına gösterdiği ilgi başta fındık olmak üzere tarımsal üretime olumlu katkı yaptı. Bu vesileyle kentlerden köylere dönüş için çeşitli sosyo ekonomik politikalar da devreye sokulmalıdır. Sanayi üretiminde ise çeşitli araç ve makinelerin yedek parçası ile mobilya üretimindeki süreç eskisi kadar olmasa bile ona yakın seyrini sürdürüyor.”

‘Taklit önlensin’

Çaya da değinen Arslan-türk, özellikle Çaykur’un özel sektörü olumsuz etkileyen politikaları ve uzun süreden beri de kuru çay fiyatlarına zam yapmamasının sıkıntı olduğunu ifade ederek, “Sektörde taklit ve tağşiş konusunda devletin daha duyarlı hareket etmesi gerçek sanayici tarafından bekleniyor. Çay sektöründe halk sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş kuruçayların piyasada yer almaması için ilgili birimler daha etkin görev üstlenmelidir. Çay kanunu çıkarılmalıdır” diye konuştu.