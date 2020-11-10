Hayat Kimya’dan yatırım

Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Enes Çizmeci, “Temizlik kâğıdı sektöründe bir tesis yatırımı daha yapıyoruz. Mersin’de 65 bin metrekare kapalı alanda kurulu temizlik kâğıdı tesisimiz bulunuyor. 450 milyon liralık yatırımla yeni bir temizlik kâğıdı üretim tesisi daha yapıyoruz” diyor. Tesisin 2021 ortasında devreye alınacağını belirten Çizmeci, yeni tesisle 200 kişiye ek istihdam sağlayacaklarını, Mersin’deki toplam istihdamın 550’ye ulaşacağını söylüyor.

50 ülkeye ihracat

Yeni tesiste bobin kâğıt, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, peçete ve mendil üretilecek. Ürünlerin yüzde 60’ı 50 ülkeye ihraç edilecek.

Pandemi sürecinde 33 yıllık hijyen deneyimlerini cerrahi maske üretimine taşıdıklarını aktaran Çizmeci, “Hammaddesini de Türkiye’de kendi tesislerimizde ürettiğimiz yüzde 100 yerli ve milli cerrahi maskelerimiz ile dünya standartlarında kalite ve kullanım kolaylığı sunuyoruz” diyor.