Kaputun altında o var

Manisa otomotiv ve kalıpçılık alanında iddialı bir kent... 2011’de kurulan Manisalı Endosa firması, beyaz eşya, otomotiv ve savunma sanayi kuruluşlarına alüminyum parça imal ediyor. Aynı zamanda kalıp imalatçısı. Şirket örneğin arabanın kaputunu açtığımızda gördüğümüz yağ karteri gibi alüminyum parçaların kalıbını yapıyor ve bunları üretiyor. Firmanın patronu Osman Kıvırcık, şunları anlatıyor:

“Firmamız talep edilen her alüminyum ürüne ait kalıp tasarlama ve parça imal etme yeterliliğinde. Milliyet okurlarının otomobillerinde veya satın aldıkları beyaz eşya ürünlerinde gördüğü pek çok alüminyum aksam bizim imalat alanımıza giriyor. Yoğun olarak Almanya ve Polonya’ya ihracatımız var. Yurtdışı müşterilerimizin rakip ülkelerden aldıkları ürünleri de bizden almalarını sağlayarak, pek çoğunun sektörde tek tedarikçisi olduk. 2021 sonunda ihracatta rekor büyüme hedefliyoruz.”

Şirket 2016 ve 2018’de TOBB’un ‘Türkiye’de En Hızlı Büyüyen 100 Firma’ listesine girmiş. Osman Kıvırcık, “Sadece hacimsel büyümeyi hedef seçmedik. Her yıl bütçemizin önemli bir kısmını Ar-Ge ve inovasyona ayırırız. Endüstri 4.0, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi güncel teknolojilerle süreç inovasyonları yapmayı fazlasıyla önemsiyoruz” diyor.