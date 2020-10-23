Kentin gururu Mehmet Topal

Burada ortaya koyduğu performansla Galatasaray’ın dikkatini çeken milli oyuncu 2006-2007 sezonu başında sarı-kırmızılı takıma gelmiştir. Dört sezonluk Cim-Bom dönemi sonrasında 12 Mayıs 2010’da La Liga’nın köklü kulüplerinden Valencia’ya transfer olduğu açıklanmıştır. İspanyol ekibinde 43 maçlık macerasının ardından 2012-13 sezonunda Fenerbahçe’ye gelmiş ve uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giymiştir. 2019’da Başakşehir’e giden Mehmet Topal kariyerine turuncu-lacivertlilerde devam etmekte.

Tecrübeli futbolcu ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’de şampiyonluk kupasını kaldırarak bir ilke de imza atmıştır.