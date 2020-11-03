Markalı ihracatta hedef büyüttü

Pek çok ülkeye markalı ihracatıyla dikkat çeken Cotton Box da Denizli’den dünyaya ulaşıyor. Cotton Box Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, Denizli’nin pamuklu ev tekstili üretimi açısından her anlamda gerekli ve yeterli alt yapıya sahip olduğuna dikkat çekerken, şehrin dünyaca tanınırlığının da bölgeye olan yatırımlarında etkili olduğunu dile getirdi.

Turgut, şu bilgileri verdi:

“Bölgede toplam yatırım bedelimiz 6 milyon dolar ve 150 çalışanımız mevcut. Cotton Box olarak Sırbistan, Makedonya, Hırvatistan, Kosova, Polonya, Almanya, Hollanda, Rusya ve İsrail başta olmak üzere yaklaşık 40 ülkede 450 satış noktamızla üretimimizin yüzde 35’ini ihraç ediyoruz. Bununla birlikte pandemi döneminde Çin ile ihracat yapan ülkelerin yeni alternatifler araması ve birçoğunun yönünü Türkiye’ye çevirmesi hem ev tekstili sektörü hem de markamız açısından yeni fırsatlar doğurdu. Özellikle Almanya, Orta Avrupa, Balkanlar ve Körfez Ülkeleri başta olmak üzere aldığımız yoğun talepler doğrultusunda, yurt dışı satışlarımızda yüzde 25 büyüme elde ettik. 2021’de ise yeni pazarlar ve yeni coğrafyalar arayışında olmaya devam edeceğiz.”

% 200 büyüdü

Şehrin ve bölgenin geleceğine olan güvenle; markalarına ve üretimlerine yatırım yapmaya devam edeceklerini anlatan Nuri Turgut, “Cotton Box olarak sadece kendi markamızla ihracat gerçekleştiriyoruz ve ana stratejimiz olan markalı ihracat politikamızı devam ettireceğiz. Aynı zamanda mağazalaşma yatırımlarımıza da ara vermeden sürdüreceğiz. Yoğun taleplerle pandemi döneminde e-ticarette yüzde 200 büyüme elde ettik. Büyüme hızımıza yeni bir ivme katmayı hedefliyoruz” diye konuştu.