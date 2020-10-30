Nitelikli iş gücüne çağrı

Çok değil 30 yıl önce geçimi tarıma dayalı olan, bugün ise ülkenin pamuk ipliğinin yüzde 36’sını, denim kumaşının yüzde 30’unu, metal mutfak eşyalarının yüzde 65’ini, kağıdının yüzde 20’sini üreten Kahramanmaraş’ta büyüyen sanayinin en önemli eksiği nitelikli iş gücü. Türkiye’nin pek çok şehrinde işsizlik önemli bir sorun olarak baş gösterirken Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, “İşçi bulamama sorunu yaşıyoruz” diyor. Elbette Başkan Şahin Balcıoğlu’nun sözünü ettiği nitelikli iş gücü. Zira Kahramanmaraş bugün 1 milyar doları aşan ihracatıyla dünya piyasalarında rekabet ederken kaliteli ve yüksek teknolojili üretimi sürdürecek bir iş gücüne ihtiyacı var.

Aradıkları nitelikte iş gücünü buldular mı, gündelik koşulların güçlüğüne bakmadan kapılarını açıyorlar. Nitekim şehrin istihdamı pandemide bile yüzde 5.4 oranında artmış. Söz Başkan Balcıoğlu’nun:

“Kahramanmaraşlı sanayicinin ve ticaret erbabının en önemli sorunu nitelikli iş gücü açığı. Bu sorun ülke genelinde de oldukça yoğun şekilde hissediliyor. Ancak, Kahramanmaraş gibi sanayileşme süreci devam eden ve hizmet sektörlerinde gelişimini sürdüren kentlerde bu durum daha vahim boyutlarda. Bunun için acilen politik düzeyde tedbir alınmasını bekliyoruz.”

Kalkınma kahramanı

Şahin Balcıoğlu, şehrin gelişimini şöyle anlatıyor:

“Şehrimizin son 30 yılda ekonomide gösterdiği performans gerçek bir başarı hikayesi. Kurtuluş Savaşı ve dünya savaşının yokluk yıllarını yaşayan ve adeta yoktan var olan Kahramanmaraş, bugün Türkiye’nin en güçlü sanayi merkezleri arasında yer alıyor.

Türkiye ekonomisine entegrasyonunu sağlayan tekstil sanayinin önemli kilometre taşlarından biri olan Kahramanmaraş, sanayide başlattığı yatırım hamlesiyle, ekonomik kalkınmada adına yaraşır bir kahramanlık örneği sergiliyor. Tekstil sanayii, Türkiye pamuk ipliği üretiminin yüzde 36’sını, Türkiye dokuma mensucat üretiminin yüzde 15’ini, Türkiye örme mensucat üretiminin yüzde 15’ini ve Türkiye denim kumaş üretiminin yüzde 30’unu tek başına karşılıyor.”

Enerji devi

Şehrin pek çok sektörde lider olduğunu dile getiren Balcıoğlu şunları söylüyor:

“Türkiye metal mutfak eşyalarının yüzde 65’ini üreterek 95 ülkenin mutfaklarını süsleyen Kahramanmaraş, kuyumculuk alanında da Türkiye’nin ikinci büyük üreticisi olarak altın işleme sektöründe marka oldu. Aynı şekilde bayan ayakkabı üretiminde Türkiye ikinciliğini elinde bulunduran kent, Türkiye kağıt üretiminin yüzde 20’sini, çimentonun yüzde 10’unu karşılıyor. Enerjide kapasite bakımından Türkiye lideri olan Kahramanmaraş, termik santrallerinin yanı sıra hidroelektrik santralleri ile güneş enerjisi ve rüzgar türbinleri yatırımları ile ülkemizin en büyük kurulu gücüne sahip. Yıllık elektrik üretimi ile 14 milyon konutun ihtiyacını karşılıyoruz.”

125 ülkeye ihracat

Kahramanmaraş’ta 360’tan fazla ihracatçı, 125 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Balcıoğlu, “En büyük pazarımız iplik ve kumaş ürünlerimizi gönderdiğimiz İtalya. Tekstilin dışında, metal mutfak eşyaları, hazır giyim ve konfeksiyon gibi sektörlerimiz ihracatta öne çıkıyor. Türkiye’de, tekstilde 7’nci, metal mutfak eşyalarında 2’nci büyük ihracatçıyız” diyor.

Hedef en güçlü 10’a girmek

Şahin Balcıoğlu, “Beş yıl sonra Kahramanmaraş sanayisini ve ticaretini nerede görüyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtlıyor:

“Dünyada dengeler değişiyor, iş yapma biçimleri değişiyor, rekabet daha da artıyor. Kahramanmaraş bu değişime inanıyorum ki genç neslin gücünü de kullanarak uyum sağlayacak. Krizde öğrendiklerimizle kendimizi ve şirketlerimizi yeni şartlara uyumlu hale getirerek, mevcut tarz ve alışkanlıklarımızı yenileyerek rekabette öne çıkabiliriz. Tasarım ve teknolojide ilerlemiş bir Kahramanmaraş hayal ediyorum. Sanayi altyapısı tamamlanmış Türkiye’nin en güçlü 10 kenti arasında yer alacaktır. İnsani ve çevresel bakımdan sürdürülebilirliği yüksek geniş yatırım alanları ile üretimde öne çıkacaktır. Gıda ve hayvancılık Kahramanmaraş ekonomisinde ağırlıklı bir yere sahip. Bunun daha da güçlenerek devam edeceği açık. Sağladığı istihdam alanı, sanayiye hammadde temini ile sadece ekonomik değil, sosyokültürel açıdan da önemli bir sektör durumunda.”

İlk 1000’de 26 şirket

Kahramanmaraş, en büyük sanayi kuruluşları sıralamasında 26 şirketle Türkiye’nin en başarılı 8’inci kenti. İlk 500’de 11 şirket, ikinci 500’de 15 şirket var. Bunların büyük bölümü tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor.