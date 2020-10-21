OSB’de çarklar dönüyor

Pandeminin ilk aylarında dünyada olduğu gibi ciddi bir ekonomik durgunluk yaşandığını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu: “Ancak bu çok kısa sürdü. Sanayicimiz salgının yayılmaması için her türlü fedakarlığı yaparak pandemi ile ilgili önlemleri en üst düzeyde tuttu ve çarkların durmaması için çaba gösterdi. Bu süreçte Gaziantep valiliğimiz ve büyükşehir belediyesinin çok büyük desteklerini gördük. Bu bize moral ve güç verdi. Alınan tedbirlerle mayıs ayından itibaren çarklar yeniden hızlı bir şekilde dönmeye başladı. Gelinen noktada pandemi nedeniyle üretim, istihdam ve ihracatta bir gerileme yaşanmaması şehrimiz adına sevindirici bir durum. Gaziantep sanayisinde sektör çeşitliliğinin bulunması büyük bir avantaj. Pandemi sürecinde özellikle gıda, sağlık ve hijyen sektörlerindeki firmalarımız kapasite artışına gitti. Diğer firmalarımız da bazı pazarlarını kaybetseler de yeni pazarlar bularak kayıplarını telafi ettiler. Pandeminin ilk zamanlarında üretimini yavaşlatan firmalar oldu. Ancak kısa sürede tekrar üretime başladılar. Pandemi nedeniyle kapanan fabrikamız olmadığı gibi bu süreçte yeni açılan tesislerimiz var.”