Pandemi evde çay tüketimini artırdı

Gürçay’ın satış ve pazarlamadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Öztel, Türkiye’de pandemi döneminde ev dışı tüketimin azalıp evlerde tüketimin arttığını söyledi.

Çayda ulusal markalar ve daha küçük ölçekli özel markalı ürünler bulunduğunu anımsatan Öztel, “Evde tüketimin artışı büyük markaların işine yaradı. Ev tüketicisi markalı ürün tercih ediyor. Her yerin kapanması sonrasında ev dışı tüketim mart ayıyla haziran arasında tamamen durdu. Hazirandan sonra biraz açıldı. Şu anda büyükşehirlerde tüketim yüzde 50’lerde Anadolu’da ise yüzde 60’lar seviyesine yükseldi” diye konuştu.