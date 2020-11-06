85,80BİST1.1921.01EURO10.131.75USD8.521.30ALTIN535.781.56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerAnadolu Kaplanları Haberleri Pandemi evde çay tüketimini artırdı
    ABONE OL
    06.11.2020 - 07:00 |

    Pandemi evde çay tüketimini artırdı

    Trabzon’da fındıktan sonra öne çıkan tarım ürünü çay. Rize’den sonra Türkiye’nin en büyük çay üreticisi. Toplam çay tarlalarının yüzde 22’si bu şehirde.

    Pandemi evde çay tüketimini artırdı

     

    Gürçay’ın satış ve pazarlamadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Öztel, Türkiye’de pandemi döneminde ev dışı tüketimin azalıp evlerde tüketimin arttığını söyledi.

    Çayda ulusal markalar ve daha küçük ölçekli özel markalı ürünler bulunduğunu anımsatan Öztel, “Evde tüketimin artışı büyük markaların işine yaradı. Ev tüketicisi markalı ürün tercih ediyor. Her yerin kapanması  sonrasında ev dışı tüketim mart ayıyla haziran arasında tamamen durdu. Hazirandan sonra biraz açıldı. Şu anda büyükşehirlerde tüketim yüzde 50’lerde Anadolu’da ise yüzde 60’lar seviyesine yükseldi” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: 7 Kasım Koronavirüs tablosu açıklanıyor! Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç yeni hasta tespit edildi, kaç test yapıldı?

    Son dakika: 7 Kasım Koronavirüs tablosu açıklanıyor! Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç yeni hasta tespit edildi, kaç test yapıldı?

    Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

    Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

    İşgalden kurtarılan kentte son durum

    İşgalden kurtarılan kentte son durum

    Kan donduran olay! Kuzenini öldürdü

    Kan donduran olay! Kuzenini öldürdü

    Sıradaki Haber