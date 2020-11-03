Şehrin DNA’sında ihracat var

Denizli öyle bir şehir ki, ticarete başlayan her kim olursa olsun öncelikle ‘nasıl ihracat yapabilirim?’ sorusunun peşinden koşuyor. En küçük üretim bile dünyaya satılıyor. 1 milyonluk nüfusuyla Denizli, Türkiye’nin kalkınma dinamiğinde büyük yeri olan şehirlerden biri. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2019 verilerine göre Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 9. ili olan Denizli, özellikle ev tekstili konusunda dünyaca tanınıyor. Kendi içinde önemli bir istihdam gücü oluşturan şehre, çevresinden de iş gücü göçü yaşanıyor. Şehir, kadın istihdamı konusunda da ortalama Türkiye rakamlarının üzerinde bir orana sahip.

Yer altı gücü

Şehrin yer üstündeki kaynaklarının yanı sıra, yer altı potansiyeli de dikkat çekici. ‘Yer altı zenginliğimiz bizim petrolümüz’ yorumunu yapan sanayici, özellikle bakır ve mermer konusundaki şehrin kaynaklarına dikkat çekiyor. Başka bir güçlü kaynak olarak Pamukkale başta olmak üzere tarihi kent bulgularına ev sahipliği yapan Denizli, turizmde de büyümesini sürdürüyor. Tarımda da gelişim fırsatını kaçırmayan Denizli, gıda yeterliliği yanı sıra endüstriyel tarım ürünleri konusunda da öne çıkan bir şehir. Hibrit tohum konusunda da çalışmaları dikkat çeken Denizli, ithalat sorunlarını temelden çözmek için kendi formüllerini üretiyor.

‘Şansımız oldu’

Denizli kamu yatırımlarından ziyade şehirde yaşayanların girişimlerinin öne çıktığı bir merkez özelliği taşıyor. Öyle ki, ekonomik kalkınmanın temelinde aile şirketleri var. Bu durumu, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, “Kamu yatırımlarının sınırlı kalması aslında şansımız oldu. Kendi işlerimizi kurmak durumunda kaldık. Bu işleri büyüttük” şeklinde ifade ediyor. Keçeci, aile şirketlerinin oluşması ve ayrılması gibi konularda ise Denizli’de hiçbir sıkıntıyla karşılamadıklarını, ‘ticaret ve ihracat ustalığı’ ile sorunları çözmekte de usta olduklarını anlatıyor. Şehrin ülke ekonomisine katkısında ise ihracat gücüne dikkat çeken Keçeci, “Sanayide özellikle tekstil alanından ev tekstili/banyo tekstili alanında dünya çapında kalitemiz bilinir. Ardından bakır ve mermer yatakları ile bu konudaki üretimlerin de bir merkezi konusundayız.

Mesela bakırda kablo konusunda öne çıkan yatırımcılar şehrimizde kümeleniyor. Aynı zamanda Denizli, tüm Türkiye için ciddi bir makine üretim alanı olarak tanınır” diye konuştu.

‘Geleceğimiz tarım’

Sanayi ve turizm yüzü öne çıkan şehir, tarımdaki gelişmesine de devam ediyor. ‘Denizli, tarıma gelecek olarak bakıyor’ diyen Başkan Keçeci, şu bilgileri paylaşıyor: “Denizli özellikle endüstriyel tarım ürünlerinin üretiminde ağırlığı olan bir şehir. Örneğin, Türkiye’de en çok iş hacmi yaratan ve ihracatta ayrışan tekstilin hammaddesi pamuk. Türkiye’de normal şartlar altında 150 bin ton pamuk ihtiyacı var. Geçen sezon 86 bin ton olan üretimin bu sezon 50 bine düşeceği tahmin ediliyor. İnsanlar pamuk ekmiyorsa pamuktan para kazanamıyorlar demektir. 2.5 milyar dolarlık pamuk ithal ediyoruz. Bunun çok az bir kısmını bile üreticiye dağıtsak, teşviklerini artırsak biz pamuk ihracatçısı oluruz. Bir sanayici olarak pamuğun stratejik bir ürün olarak belirlenip, ona göre değer sağlanması gerektiğine inanıyorum. Denizli, tarıma gelecek olarak bakıyor. Pek çok sanayici arkadaşımız da tarımın bir köşesinden tutuyor, destekliyor.”

‘Ara eleman açığı var’

Müjdat Keçeci, Denizli’nin yatırımcılar açısından avantajlarını değerlendirirken, özellikle sanayileşme altyapısına vurgu yapıyor. Şehrin, bir işletmeyi ayakta tutacak ve büyümesine güç verecek her olanağa sahip olduğunu anlatan Başkan Keçeci, “Denizli’de aynı zamanda güçlü bir organize sanayi bölgemiz (OSB) var. Bunun dışında da 3 milyon 200 bin metrekarelik OSB’miz çalışmaya başlayacak. Yeni fabrikalaşıyor ve sanayileşiyor. Eğer normal şartlarda gidersek, en az 1 milyar dolar ihracatın, en az 50-70 bin yeni istihdamın olacağı bir bölge oluşacak. Sadece Denizli’nin değil tüm Türkiye’nin ortak problemi ise, ara eleman bulmak. Başkan olarak söyleyebilirim ki, bazı yatırımlarımızın bile gecikmesine ara eleman yokluğu sebep oluyor. Yegane çözümü ise teknik eğitimden geçiyor” dedi.

Sanayi odası olarak meslek okullarına pilot okullar olarak özel çalışmalar yaptıklarını anlatan Keçeci, “OSB’mizde bir teknik okul var. Bu okulumuzun bütün masrafları ve öğrencilerin ihtiyaçları bizler tarafından karşılanıyor. Şimdi okula girmek içir herkes sırada. Demek ki uygun şartlar oluşturulursa, teknik okullara gereken değer verilirse, gençler buraya gelecek. Çözümler üzerine çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.