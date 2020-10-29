Şehrin simgesi modern statlar

Antalya şehrinde son 5 yıllık süreçte iki modern stat faaliyete geçti. Antalya’da merkez bölgede Antalyaspor için inşa edilen 33 bin kapasiteli yeni stat herkesi kendine hayran bıraktı. UEFA standartlarındaki stat A Milli Futbol Takımımıza da ev sahipliği yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘25 stat’ projesi kapsamında yapılan stat özel bir mimariyle inşa edildi. Antalya’nın üzerinde barındırdığı pek çok antik kentin arenalarına benzetilerek tam yuvarlak bir tasarım belirlendi. 26 Ekim 2015’te açılışı yapılan stadyumun proje maliye 103 milyon lira oldu.

Alanyaspor’un Bahçeşehir Stadı da tamamı kapalı tribünlerden oluşmakta ve VIP, soyunma, basın, hakem, bilgi işlem odaları bulunmaktadır. Stat dışına da 40 dönüm alan üzerine 2 antrenman sahası, açık tenis kortu, voleybol, basketbol sahası ve 100 yataklı kamp eğitim merkezi yer almaktadır. Stadyum, UEFA ve TFF standartlarındadır.

Akrep heykeli

Dünya futbolunda ve diğer spor branşlarında her takımın kendine ait bir simgesi oluyor. Antalyaspor’da da dikkat çeken bir simge var. Akrepler olarak tanınan kırmızı-beyazlıların taraftar grubu da aynı ismi taşıyor.

Öte yandan yeni yapılan Antalya Stadı önüne de dev bir Akrep heykeli kondu. 2 metre yükseklik ve 7 metre uzunluk ile genişliğe sahip akrep heykeli, kırmızı-beyazlı takımın maçlarını oynadığı Antalya Stadyumu’nun önüne Nisan 2019’da yerleştirildi.