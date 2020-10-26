Stat hayali gerçek oluyor

Süper Lig hayali 53 yıl sonra gerçekleşen Hatay’ın, modern stadyum rüyası da gerçeğe dönüşüyor...

Türkiye’nin birçok kentinde olduğu gibi TOKİ tarafından yapılan ve inşasına Eylül 2015’te başlanan Yeni Hatay Stadı’nın açılışı için geri sayım devam ediyor. Yüzde 90’ı aşan ölçüde tamamlanan yeni stadın önümüzdeki günlerde Hatay İl Spor Müdürlüğü’ne teslim edilmesi ve 2021 yılının ilk günlerinde de kapılarını futbol severlere açması bekleniyor.

Devir teslimin ardından Yeni Hatay Stadı, Atakaş Hatayspor’un kullanımına sunulacak. Bordo-beyazlı takım, Süper Lig’in 2. yarısında tüm müsabakalarını artık yeni stadyumunda oynayacak ve farklı bir dönemin kapılarını açacak.

25 bin seyirci kapasiteli Yeni Hatay Stadı, otoparkına kurulacak güneş enerjisi sistemiyle kendi enerjisini üretecek. Toplam 24 locası bulunan stadın hemen yanında inşa edilen 3 bin 500 kişi kapasiteli spor salonu ise kentteki tüm sporculara ve spor severlere hizmet verecek.

Şubatta bitiyor

Yeni Hatay Stadı’nın yanında inşa edilen 3500 kişilik kapalı spor salonu Şubat 2021’de tamamlanacak. Toplam 23.4 milyon lira maliyetle 13 bin metrekare alana yapılan spor salonunda 995 kişilik teleskobik tribün de bulunuyor.

Modern yurtlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı son dönemde Hatay’a iki öğrenci yurdu daha kazadırdı. İskenderun’a 1000 kişilik modern bir yurt yapan bakanlık, Reyhanlı’ya da 400 kişilik öğrenci yurdu inşa ettirdi. Büyük ölçüde tamamlanan yurtların önümüzdeki günlerde hizmete açılması bekleniyor.

İskenderun’un parolası zirve





Atakaş Hatayspor’un domine ettiği futbolda, İskenderun Futbol Kulübü ve Payas Spor da geleceğe yürüyor. Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta zirve mücadelesi veren İskenderun Futbol Kulübü, tıpkı Atakaş Hatayspor gibi basamakları hızlı çıkmayı hedefliyor. Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Payas Spor da üst sıralara tırmanmak istiyor. Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi 5 Temmuz İskenderunspor ise profesyonel lige adını yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

Futbolun kadınları

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar Futbol 3. Ligi 7. Grup’ta Hatay’ın üç temsilcisi bulunuyor. Liderlik koltuğunda oturan Tavla Gençlik Spor şampiyonluk mücadelesi verirken, Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor zirveyi zorluyor, Hatay Dumlupınarspor ise bu günlerde dipten kurtulmanın yollarını arıyor.