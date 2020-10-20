Su sporlarında ciddi atılımlar

Van’da gençlerin spora ilgisini artırmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de boş durmuyor. Van Gölü’nde kano, kürek, yelken, dalış ve yüzme eğitimleri veriliyor.

Birçok sporcunun yetiştirildiği kursların yanında her yıl düzenlenen Van Denizi Su Sporları Festivali ile de herkesin dikkati çekiliyor. Böylece kentte spor turizminin de kalkınması amaçlanıyor.

Su sporlarına yapılan yatırımlar başarılı sporcuları ve madalyaları beraberinde getirdi. Son olarak 26-27 Eylül tarihleri arasında Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası’nda Van’ı temsil eden, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kürek Takımı Sporcularının tamamı öncelikle finallere kalarak önemli bir performans ortaya koydu.

Yusuf Noyan ile Yusuf Baz ikilisi U19 C 2X kategorisinde Van’a üçüncülük kazandırırken, Emircan Atay ve Yusuf Baz ikilisi de C 2x erkekler kategorisinde kürsüye çıkmayı başardı.