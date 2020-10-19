Tahıl ambarından teknoloji üssüne

Sinyal net... Konya makas değiştiriyor.

Hâlâ Türkiye’nin tahıl ambarı ama yakın gelecekte ‘teknoloji üssü’ olmaya da aday.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü 45 yıllık sanayileşme macerasının meyvesini topladıklarını anlatıyor. Çok da iddialı: Marmara Havzası’na alternatif olmak istiyor. Konya’nın 2023’te demiryoluyla Akdeniz’e ulaşacağı düşünülürse, bu gayet olası...

Başkan Kütükçü’yle teknolojinin ‘sihriyle’ bir araya geldik ve vites yükselten Konya ekonomisini konuştuk.

Memiş Kütükçü, “Konya’da OSB (organize sanayi bölgesi) 1976’da kuruldu ama burada ilk tesis ta 1990’da açıldı. Ancak şimdi Konya OSB Türkiye’nin 3. büyüğü oldu. Tam 620 fabrika üretimde” diyor.

OSB sürekli büyüme ihtiyacı duyuyor: 5. genişleme bölgesinde 4 milyar TL’lik yeni yatırım ve 12 bin yeni istihdam yolda. 6. genişleme bölgesi için de kollar sıvanmış.

‘İvme bizden yana’

“Bu trend Konya’daki sanayileşme ivmesini gösteriyor” diyen Kütükçü anlatıyor:

“Konya KOBİ (küçük ve orta büyüklükte işletme) ağırlıklı bir sanayi kenti. KOBİ’leri sürekli ölçek büyütmeye teşvik ediyoruz. Uluslararası sermaye de son yıllarda Konya’yı ciddi olarak tercih ediyor. Konya’da 5 üniversitemiz oldu. İnsan kaynağı ve üretim altyapısına lojistik yatırımları da eklenince çok daha iyi bir yere geleceğiz. Konya’nın geleneksel sanayici profili de değişiyor. Yeni jenerasyon dünyayı ve teknolojiyi iyi biliyor. İvme lehimize...”

Kütükçü bütün dünyanın yüksek katma değerli ürün peşinde olduğuna dikkati çekiyor ve ekliyor:

“Konya’da katma değerli üretimi ve teknolojik üretimi önceleyen bir trend izliyoruz. 2012’de 1 Ar-Ge (araştırma ve geliştirme) merkezimiz vardı, şu an 30 Ar-Ge ve tasarım merkezi oldu. Bu lüks değil, rekabet için zorunluluk. Transfer edilmiş teknolojiyle kişi başı gelirde 10 bin dolara takılıyorsunuz. Teknolojiyi biz üretirsek bunu aşacağız.”

TRENLE, VER ELİNİ MERSİN VE ANTALYA

Konya’nın geleneksel sorunu lojistik. Liman kentlerine göre biraz dezavantajlı. OSB ve endüstri merkezine yakın bir lojistik merkezi yatırımı başlattıklarını anlatan Memiş Kütükçü şunları söylüyor:

“Burada elleçleme, geçici depolama dahil her tür hizmet verilecek. İhracatımızın çok büyük ağırlığı Mersin Limanı’ndan. Konya - Karaman - Mersin hızlandırılmış demiryolu hattı projesi var. 2023’te bu hat bittiğinde lojistik merkezinden bugün verilen ürün yarın limana ulaşacak. İkinci bir ulaşım aksı Antalya - Konya - Kayseri olacak. Gündüz turist, akşam yük taşınacak.”

KIZIL ELMA: SAVUNMA

Pandeminin zorlu bir süreç olduğunu hatırlatan Memiş Kütükçü, “İç pazar ağırlıklı çalışan firmalar sıkıntı hissediyor. İhracatı olan kendini taşıyor. İhracatı yüksek olan ise işini geliştiriyor” diyor. Tüm sektörlerin ihracat peşinde koştuğunu anlatan Kütükçü şöyle devam ediyor:

“Makine, oto endüstrisi ve hububat; ihracatımızda ilk 3 sırada. Makine ve otonun toplam ihracatta payı yüzde 43. Konya ‘kızıl elma’ olarak koyduğumuz hedefle savunma sanayiinde de üs olma yolunda ilerliyor. Aselsan’la ortak yatırım yapıyoruz. 24 Konyalı sanayicinin yüzde 49’una, Aselsan’ın yüzde 51’ine sahip olduğu Aselsan Konya Silah Sistemleri AŞ kuruldu. Yıl sonu tamamlanacak. Bu yatırım, 1.5 milyon metrekarelik teknoloji endüstri bölgemizde. Orada bir teknoloji üssü kurmak istiyoruz.

Silahların uluslararası standartlara göre test edilebildiği bir de laboratuvar kuruluyor. Konya artık sadece tarım kenti değil. Aynı zamanda Marmara Havzası’na alternatif olan bir üretim üssü.”

İnopark adlı sanayiyle iç içe 120 bin metrekarelik bir ‘teknokent’ kurduklarını da anlatan Kütükçü, “Konya’nın teknolojik gelişmesinde manivela etkisi gösterecek” diyor.

EMSAL İLLERE YAKIN TAKİP!

Konya ihracatı artırmak için sürekli bir arayış içinde. ‘Emsal iller’ diye bir çalışmaları var. Bazı Anadolu kentlerini sürekli takip ettiklerini dile getiren Kütükçü şunları anlatıyor:

“Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Denizli, Eskişehir, Adana... Bu illere göre Konya’nın ihracatta alması gereken bir yol var. Ama hızlı gidiyoruz. Yıllık 2 milyar dolar ihracat bizim için psikolojik eşikti. 2018’de 1.8 milyar dolara ulaştık. 2019’da 2 milyar doları aştık.

Bu yıl ilk 9 ayda 1.5 milyar dolar ihracat yaptık. Eylülde Türkiye ihracatında 12. sıradan 10. il sırasına tırmandık. Türkiye’nin ihracatı pandemi nedeniyle daralmışken belki ihracat rekoru kıran bir il olacağız.”