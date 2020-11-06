Tereyağı talebi zirvede

Tarımın önemi anlaşıldı

Türkiye’nin hayvancılık politikalarına da değinen Karadeniz, “Hayvancılık 2008’den itibaren çok gelişti ama yemin yüzde 75’ini ithal ediyoruz. İthalata dayalı üretim sistemi iyi değil. Gerçekten bir üretim sistemine geçmemiz gerekiyor. Türkiye toprakları geniş ve kaliteli. Nerede ne ekileceğini iyi yönetmemiz gerekiyor. Zaten pandemide tarımın, gıdanın önemi ortaya bir kez daha çıktı. Önce tarım ve hayvancılık, sanayi de olmazsa olmaz.

Bir ülke kendine her anlamda yetebilmeli. Böyle afetlerde dışarıya muhtaç olmamalı” diye konuştu.

Yılmaz Karadeniz, şehir ekonomisinden de bahsederek, “Genel olarak pandemi nedeniyle ekonomi çok iyi değil. Şehrimize gelen turist sayısı çok düştü. Bunun beslediği sektörler iyi durumda değil. Ama bunların aşılacağına inanıyoruz. Bir yandan işsizlik de var ama iş beğenmeyen, seçen insanımız da çok” değerlendirmesini yaptı.