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    HaberlerAnadolu Kaplanları Haberleri Toprak ve Bahattin, Sofuoğlu’nun izinde
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    04.11.2020 - 07:00 |

    Toprak ve Bahattin, Sofuoğlu’nun izinde

    Motosiklet dendiğinde ilk akla gelen isim olan, bugün TBMM çatısı altında milletvekili görevinde bulunan Kenan Sofuoğlu, profesyonel sporculuğunu tamamladı ancak boş durmadı. Yeni Sofuoğlu da izinden yürüyor; Bahattin Sofuoğlu... Diğer öğrencisi de ünlü motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu...

    Toprak ve Bahattin, Sofuoğlu’nun izinde

     

    Kenan Sofuoğlu, “Bahattin, benim kuzenim. Küçük yaştan beri yetiştiriyorum. Motosiklete ayrı bir ilgisi var. Sofuoğlu ailesi olarak 3. kuşak motosikletçi. Şu an çok iyi bir noktaya geldi. Üzerine koyarak yükseleceğine inanıyorum” ifadesini kullanıyor. Razgatlıoğlu da, Alanya doğumlu olmasına rağmen, babası Sakarya’dan Antalya’ya gidenlerden... “Tek teker Arif” lakaplı babası da bir motosiklet kazasında vefat etti.

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