Toprak ve Bahattin, Sofuoğlu’nun izinde

Kenan Sofuoğlu, “Bahattin, benim kuzenim. Küçük yaştan beri yetiştiriyorum. Motosiklete ayrı bir ilgisi var. Sofuoğlu ailesi olarak 3. kuşak motosikletçi. Şu an çok iyi bir noktaya geldi. Üzerine koyarak yükseleceğine inanıyorum” ifadesini kullanıyor. Razgatlıoğlu da, Alanya doğumlu olmasına rağmen, babası Sakarya’dan Antalya’ya gidenlerden... “Tek teker Arif” lakaplı babası da bir motosiklet kazasında vefat etti.